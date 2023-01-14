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王瑞玲怒轟「丟臉戲演到何時」？遭宋逸民封鎖：面對面啊

▲王瑞玲轟宋逸民：「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？」（圖／翻攝自王瑞玲、宋逸民臉書）
▲王瑞玲轟宋逸民：「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？」（圖／翻攝自王瑞玲、宋逸民臉書）

娛樂中心／綜合報導

藝人小甜甜與宋逸民教會「藝起發光」爭議持續延燒，頻頻在臉書發文爆料的前教友、資深醫藥記者王瑞玲今（14）日被宋逸民以2千多字反擊，宋逸民怒嗆：「敢不敢公開證據？」對此，王瑞玲也正面回擊，怒嗆宋逸民：「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？現在還要再用社群媒體放話，到底是想怎樣，可以直接面對面說啊！」引起熱議。

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▲王瑞玲怒嗆宋逸民：「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？」（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲怒嗆宋逸民：「這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時？」（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
前教友王瑞玲近日不斷在臉書爆料，對此，宋逸民今日也不忍了，表示王瑞玲連續發文不實的指控他們，「這一件件、一樁樁的事情，甚至還不實指控我們要求她刪文，已經嚴重的對於我個人、我的家庭和教會，造成了無法彌補的傷害，更已造成我們每天日常生活極大的困擾。」宋逸民還稱她離開藝起發光以後，又傳簡訊回去，「跟我們不止一次的道歉，説妳不該對我們情緒和態度不好，希望可以趕快回到藝起發光聚會？難道只是因為我們回覆請妳先稍微沉澱、冷靜一陣子，妳就不能夠接受，所以要趁機這樣說話來傷害我們嗎」？

此外，宋逸民對於王瑞玲提及艾成一事也感到相當不滿，「妳完全不知道我們在失去這位弟兄後的傷心和處理方式，也完全不清楚我們有多愛這位弟兄，你這樣講我們心中最愛已離世的家人，實在對我們傷痛至極，這對於已逝者也是極為不尊重的啊！每個人都必需要為自己的話語負責，你這些隨意說的言語，已經對我們及我們的家庭，還有教會以及我們的信仰，造成了非道歉即可挽回的嚴重傷害」。

▲宋逸民以2千多字反擊王瑞玲。（圖／記者葉政勳攝）
▲宋逸民以2千多字反擊王瑞玲。（圖／記者葉政勳攝）
對此，王瑞玲在臉書發文反擊，表示：「請國度牧者夫妻一定要仔細看我們對話的簡訊，不要先殺了人，再和家屬說對不起！打人的人，還在叫救命！」透露因為他們的關係，把一個全心全意服事神、順從神的孩子，在沒有任何機會解釋的情況下，直接被趕出教會，「我請你們讓這個孩子回去，繼續服事神，就是這樣，不是我求你們讓我回去好嗎」？

王瑞玲接著說：「我請你們還我奉獻擴堂的費用，那是因為我和孩子轉帳擴堂費用進入之後，你們就直接趕人，到報稅時，在你們認為你的會計師會寄給我收據，甚至久久牧者你才回我訊息說『你太忙，交給同工回覆』，這時也早已過報稅時間，我當然說『不用了』，否則你要去幫我補繳嗎？後來孩子還勸我，既然是奉獻給神，就讓這些過去吧，你們真的奉獻給神了嗎？我當然覺得算了，不要計較，不是我不要」。

王瑞玲也喊話宋逸民夫妻，「要不要再核對一下，我們奉獻金額和你會計報的金額和項目是一致嗎？我沒說的，別全扣在我頭上，請你們牧者仔細去看我發的每一篇文章，我也想規勸你們牧者夫妻，這恐怕會損害你們的人格與誠信度」。

最後，她也坦言自己一直都在等宋逸民電話，但打給對方卻沒接，讓她不禁懷疑「應該是被封鎖了！」豈料現在宋逸民還用社群媒體放話，讓她傻眼直呼：「到底是想怎麼樣，可以直接面對面說呀？用這招，你是想知道還有多少家人不順服你們嗎？這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時」？（編輯：郭佩蓉）


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