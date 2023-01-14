王瑞玲怒轟「丟臉戲演到何時」？遭宋逸民封鎖：面對面啊

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，宋逸民對於王瑞玲提及艾成一事也感到相當不滿，「妳完全不知道我們在失去這位弟兄後的傷心和處理方式，也完全不清楚我們有多愛這位弟兄，你這樣講我們心中最愛已離世的家人，實在對我們傷痛至極，這對於已逝者也是極為不尊重的啊！每個人都必需要為自己的話語負責，你這些隨意說的言語，已經對我們及我們的家庭，還有教會以及我們的信仰，造成了非道歉即可挽回的嚴重傷害」。
對此，王瑞玲在臉書發文反擊，表示：「請國度牧者夫妻一定要仔細看我們對話的簡訊，不要先殺了人，再和家屬說對不起！打人的人，還在叫救命！」透露因為他們的關係，把一個全心全意服事神、順從神的孩子，在沒有任何機會解釋的情況下，直接被趕出教會，「我請你們讓這個孩子回去，繼續服事神，就是這樣，不是我求你們讓我回去好嗎」？
王瑞玲接著說：「我請你們還我奉獻擴堂的費用，那是因為我和孩子轉帳擴堂費用進入之後，你們就直接趕人，到報稅時，在你們認為你的會計師會寄給我收據，甚至久久牧者你才回我訊息說『你太忙，交給同工回覆』，這時也早已過報稅時間，我當然說『不用了』，否則你要去幫我補繳嗎？後來孩子還勸我，既然是奉獻給神，就讓這些過去吧，你們真的奉獻給神了嗎？我當然覺得算了，不要計較，不是我不要」。
王瑞玲也喊話宋逸民夫妻，「要不要再核對一下，我們奉獻金額和你會計報的金額和項目是一致嗎？我沒說的，別全扣在我頭上，請你們牧者仔細去看我發的每一篇文章，我也想規勸你們牧者夫妻，這恐怕會損害你們的人格與誠信度」。
最後，她也坦言自己一直都在等宋逸民電話，但打給對方卻沒接，讓她不禁懷疑「應該是被封鎖了！」豈料現在宋逸民還用社群媒體放話，讓她傻眼直呼：「到底是想怎麼樣，可以直接面對面說呀？用這招，你是想知道還有多少家人不順服你們嗎？這場丟臉的戲，請問你們還要演到何時」？（編輯：郭佩蓉）