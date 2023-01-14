防疫險慘賠！蔡明忠向股東致歉　學到風控最嚴重失靈一課

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但基於兼顧防疫考量，富邦謝年會活動形式調整為欣賞表演及摸彩、不安排餐敘，以「富邦地球隊 永續總動員」為主題，邀請富邦悍將球員賴智垣、申皓瑋、莊韋恩、陳真、王詩聰、李子強共同演唱活力組曲，並以「正向藍炫風」及「永續綠風暴」的「藍綠PK」模式，規劃同仁演出，現場也佈置行動式魔術、馬戲團、環保造型氣球等，打造如嘉年華盛典般的歡樂氛圍，場外則透過拍照主題區、Fubon Angels迎賓見面會及ESG問答等活動，傳遞富邦永續理念。
富邦謝年會今年也是星光熠熠，由「全方位主持人」曾寶儀擔綱主持，「帥到分手」周湯豪、「天生歌姬」A-lin分別帶來精彩表演，與一萬多名富邦同仁們嗨翻南港展覽館。不過，今日的富邦謝年會只有集團董事長蔡明忠出席，富邦金董事長蔡明興則以事先錄影方式，隔空向員工喊話。
蔡明興表示，2022年是充滿挑戰的一年，全球經濟受到疫情、地緣政治、通膨及升息及俄烏戰爭等多重影響，動盪起伏，富邦亦受到國內防疫險影響，導致獲利有所衰退，但憑藉同仁們的團結合作，富邦依舊穩居金控獲利龍頭寶座，連續14年蟬聯金控業每股盈餘獲利王，各子公司營運表現持續優異穩健，這是極大的榮耀。
富邦金並在2022年10月合併日盛金控，完成台灣首宗「金金併」里程碑，並預計今年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行之整併，合併後將有助富邦金控強化銀行及證券業務，擴大整體規模經濟與效益，提供雙方客戶更優質多元的產品與服務。
展望2023年，蔡明興說，市場仍是非常嚴峻，升息、通膨等仍存在著，但也正是展現富邦永續經營實力的時刻，期勉同仁們都能秉持「誠信、勤儉、謙和」的三信條精神，落實「誠信、親切、專業、創新」的核心價值，持續朝「成為亞洲一流的金融機構」邁進。
蔡明忠致詞時也談到，過去3年疫情期間各位同仁堅守崗位讓公司能順利運轉，發揮正向力量，當然，這3年當中也是「翻天覆地」的改變，要特別謝行政同仁防疫意創新的努力，富邦率先設立全台企業第一個PCR檢測站，適時推出很多防疫措施，確保絕大多數同仁健康，但如同金控董事長蔡明興所提到，去年影響我們最大的就是防疫險風險帶來的財務及聲譽，甚至很多人認為他沒有跟股東說對不起，他相信在場同仁絕大多數也是股東，「我也跟大家說對不起」。
蔡明忠說，防疫險風暴也影響同仁，尤其產險同仁面臨雪片而來的投保案件，不眠不休趕工完成核保及出單作業，接下來理賠海嘯，第一線客服同仁面對天天超量工作，還不辭辛勞讓理賠金盡速到保戶手中，當然過程中也備受保戶責難，他們仍堅守崗位，要特感謝他們。
展望2023年，蔡明忠再次提及已逝父親、也是富邦集團總裁蔡萬才一再交代的「風險控管」，風險管理是金融業立足的基石，唯有做好風險控管，才能永續經營，「我們已經學了全台灣企業風險失靈最嚴重及最大的一課」，要謹記這教訓，做好風險管理，並真正恪遵三信條，實踐正向力量，創造社會共好。
蔡明忠也指出，在富邦集團歡聚之際，也對外傳遞愛和溫暖，今年富邦集團連續第7年捐贈創世基金會，共捐贈375萬元，同時贊助植物人常年經費750萬元，幫助街友、獨居長輩、清寒單親媽媽等弱勢人士也能溫暖迎接新年，與社會共好。