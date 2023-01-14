台南談黑金！賴清德爆氣要黃偉哲、6立委向市民鞠躬道歉

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民進黨主席補選明日就要投票，賴清德雖是同額競選，不過其並沒有馬虎，近一個月走遍全國多數縣市舉行「向黨員報告」政見會，與基層深入座談、聽取意見。今日其先到屏東後，晚間回到自己曾執政近8年的大本營台南，於東區關帝殿旁停車場舉行最終場政見會。活動由高雄市立委李昆澤主持，包含台南市長黃偉哲、台南市賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6名立委、民進黨台南市黨部主委潘新傳及多位黨籍台南市議員都現身，不過近來議長選舉涉賄的台南市正副議長邱莉莉、林志展並未現身。
賴清德、黃偉哲、潘新傳及6名立委先於關帝殿參拜，隨後步入會場，並先聽取黨員發言。第一位發言的年輕黨員就講到，議長選舉每次都有民進黨議員跑票、小動作或是亂放話，否則民進黨有必要去策反國民黨嗎？也有人請賴清德要把跑票的人清掉，民進黨才能團結。
另外，也有支持者表示，台灣是不是生病了？黑金可以當選市長，這是甚麼世界？也有人說對民進黨失望，台灣應該要有法制，並且開除高嘉瑜、王世堅黨籍；還有人說，立法院內替黨捍衛政策的重炮手到哪去了？黨中央的媒體輿情應該要加強。
賴清德壓軸發言表示，1126民進黨遭受空前挫敗，自己參選黨主席的座談會最終場回到台南市，很開心看到大家這麼踴躍參加並發言，這表示大家沒有放棄民進黨，願意繼續與民進黨一起替台灣打拚。
台南市是台灣第一個城市，也是文化首都，台南市民對城市認同度全國最高，能在台南當市長，立委、議員與里長是何等光榮。台南市是台灣的民主聖地，市長、全部的立委，過半議員都是民進黨籍，每次總統大選不論結果如何，台南市得票率一定都是全台灣最高，但近來台南確發生很多事情。
賴清德說，民進黨的台南市公職一定要深刻檢討，台南市民進黨籍公職人員，包含市長、立委、議員，「講坦白的，屁股幾根毛，台南市民都知道，哪有甚麼條件黑金？」但因為黨內互相攻擊黑金，所以其他政黨當然就拿起來說，但民進黨攻擊、被攻擊的人都受傷，且台南市受傷更大。
「作為老市長，今天回到台南，心情很沉重，對台南市發生的一切我也很痛心」，隨後賴清德相當嚴肅且激動，要求黃偉哲、6名立委及在場所有議員起身，並帶領大家深深鞠躬，向台南市民說抱歉。
賴清德接著表示，所有民進黨公職要記得參加民進黨的初心，更要感謝創黨黨員犧牲奉獻，建立這個黨，無論多危險都去打拚；接著，也不能忘記對台南市民的承諾，無論是選什麼職務都一樣，不能把個人政治利益放在台南市民、國家利益前面，不然就會如同現在台南發生很多事情。
另外，要記取這次的教訓，台南市最近發生這麼多事情，最受傷害的就是台南，這是為甚麼自己要率領大家向台南市民道歉的原因。
賴清德說，未來台南市職務最大的人責任最大，市長黃偉哲要帶頭，立委要團結支持市長，議員也要同心，在最短時間重新找回台南市的光榮。
賴清德也敬請檢調單位，對於有問題的人事，該查就查、該辦就辦， 如果有證據該關就關，不用分黨派，也不用分色彩，以證據為原則。一連串發言接連獲得在坐黨員、市民的熱情掌聲。
賴清德也說，自己擔任黨主席必然堅守黨的立場，用黨章保證每個黨員參選的權利、問政的空間，但如果違反黨的規定，一定會祭出黨紀，「大家都知道我公正無私，不怕任何挑戰，所以我們大家一起打拼，在最短時間找回台南的光榮」。