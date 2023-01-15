中國突通報「6萬人染疫亡」　WHO急喊：務必提供更多資訊

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而就在昨（14）日，中國衛健委突向WHO通報，自2022年12月8日至2023年1月12日間，全中國醫療機構所累計新冠肺炎相關病歿總數為5萬9938例，其中有5503人死於新冠肺炎所引起的呼吸衰竭。
通報指出，逝者平均年齡為80.3歲，其中65歲以上約佔90.1%。中國衛健委醫政司司長焦雅輝聲稱，發燒和急診診療量皆已度過高峰期；此前官方聲稱自去年12月初以來死亡人數不到40人，但有許多證據直指中國各地火葬場、醫院已經人滿為患，加上官方對因新冠死亡的定義過於狹隘、通報的死亡病例只限於醫療機構累計人數，導致外界猜測中國實際死亡人數可能更高。
對於為何直至今日才公布相關資訊，衛健委則稱，國家醫療機構將2022年12月8日至12月29日期間的新冠病毒相關死亡病例進行了統一的收集、匯總和上報。由於資料的訊息量較大，「為了更加科學客觀實事求是的反映我國新冠病毒感染導致的死亡情況，本著對人民群眾負責的態度，我們組織專家對死亡病例進行了系統的分析，因此耗時比較長。」
對此，WHO也發布聲明指出，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）與中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉通話時已提出要求，呼籲中國務必要深化合作和增加透明度，提供更多疫情資訊。
WHO也表示，目前正在分析這項資訊，盼能更為了解中國疫情實際狀況和這波疫情的影響。