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NBA／暗示難續約留勇士　Green：我有不好的預感

▲金州勇士前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Draymond Green。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士明星大前鋒Draymond Green近期接受媒體採訪，分享了他對於自己和球隊經歷的一些事件的看法。而當談到最敏感的續約問題時，他透露自己有預感可能不會在這支球隊從一而終。

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勇士這幾季已經面臨聯盟前所未有的薪資和豪華稅壓力，也正是因為如此，他們去年夏天決定放走5名冠軍重要輪換，並且在和Jordan Poole續約時談判了很長的時間。

Green是勇士4冠核心，但考慮到他下一份合約將很可能是生涯最後一份大約——他本人也已聲明不會降價——勇士球團很可能在迫於薪資壓力的情況下，選擇不留他。

談到這件事，Green表示：「老實說，我對此事有不好的預感。因為我很清楚NBA球隊的商業運作。如果你認為球團高層會因為你過去取得的成就而感到虧欠你，那我可以告訴你：『你是個白痴』。你想的事情不會實現，你會感到沮喪和失望。」

「如果你不懂球隊商業運作，你肯定會感到意外，會以為自己永遠不會離開。」Green這樣說道，「我想一直待在勇士，但我也明白球隊要考慮豪華稅的事情，球隊中有年輕球員，他們也要簽新合約。所以，這就是為什麼我說有不好的預感。」

Green希望獲得一份價值5年1.642億美元的頂薪合約，但他的順序排在Poole及Andrew Wiggins等人之後。此前有傳聞認為，如果他和勇士續約失敗，前往洛杉磯湖人和好友LeBron James攜手是有可能的。

其實勇士老闆Joe Lacob此前在受訪時也已經說得很明白了，他不可能全留所有人，因此希望老將們能降薪。字面上來解讀，就是如果最終所有人都堅持要拿到該拿的薪水，那很有可能最終有人必須要離開。

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