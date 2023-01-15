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NBA／Iguodala成勇士內線第3輪換　防守對位有奇效

▲金州勇士老將Andre Iguodala。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士老將Andre Iguodala。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士老將Andre Iguodala近期復出在賽場上，不過他被指派到的工作似乎越來越耐人尋味，在上一場對戰聖安東尼奧馬刺的賽事中，總教練Steve Kerr讓他成為內線輪換的一員，並在賽後解釋了原因。

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對於Iguodala的使用方式，勇士一直就是把他擺在球隊需要的位置上，當勇士板凳需要人，他就是最佳第六人；而如今當球隊內線欠缺戰力，他就要成為禁區輪換之一。

上一場對馬刺的比賽中，Iguodala替補登場得到5分4籃板1助攻，是球隊唯二得分沒有上雙的球員。但他在防守上卻產生了一定的作用，198公分，臂展211公分的他，多次去對位到馬刺的內線球員。’

「現在，他(Iguodala)是我們陣容中的第3名大個子。」Kerr在賽後談到本場調度時這樣說道，「我不知道這是否會成為固定輪換模式，我們喜歡讓Loon(Kevin Looney)或Draymond(Green)一直在場上。所以這場Andre在很早就換下了Loon，並與Draymond搭檔；然後Loon回歸換下Draymond，而Andre就留在那個陣容中與Loon一起打球。」

從NBA官網給出的數據，Iguodala本季以前鋒身份出賽佔據了他上場時間的56.9%，這段時間裡他讓對位的球員10投2中得到4分；而中鋒的時間約為12.6%，被對位球員1投0中沒有得分；擔任後衛的時間約30.5%，被對位球員4投2中得5分。

上一場對馬刺，Iguodala多次對上馬刺19歲的年輕內線Jeremy Sochan，他讓對手3投0中沒有得到。不過之前對魔術的比賽，Kerr也讓他去守打控衛的Markelle Fultz，勇士對於這位老將的使用方式還是比較彈性的，沒有侷限在特定位置上。

如今在James Wiseman還未成氣候，而JaMychal Green、Jonathan Kuminga持續躺在傷兵名單中的情況下，球隊確實需要人員來分擔Green和Looney的壓力，讓他們有時間下場休息。

而Iguodala本人則表示，他自己並不喜歡扛內線——也透露自己去年季後賽就有對位防守過DeMarcus Cousins——但自己明白怎麼去守內線，如果球隊有此需求的話。

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