NBA／Iguodala成勇士內線第3輪換　防守對位有奇效

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上一場對馬刺的比賽中，Iguodala替補登場得到5分4籃板1助攻，是球隊唯二得分沒有上雙的球員。但他在防守上卻產生了一定的作用，198公分，臂展211公分的他，多次去對位到馬刺的內線球員。’
「現在，他(Iguodala)是我們陣容中的第3名大個子。」Kerr在賽後談到本場調度時這樣說道，「我不知道這是否會成為固定輪換模式，我們喜歡讓Loon(Kevin Looney)或Draymond(Green)一直在場上。所以這場Andre在很早就換下了Loon，並與Draymond搭檔；然後Loon回歸換下Draymond，而Andre就留在那個陣容中與Loon一起打球。」
從NBA官網給出的數據，Iguodala本季以前鋒身份出賽佔據了他上場時間的56.9%，這段時間裡他讓對位的球員10投2中得到4分；而中鋒的時間約為12.6%，被對位球員1投0中沒有得分；擔任後衛的時間約30.5%，被對位球員4投2中得5分。
上一場對馬刺，Iguodala多次對上馬刺19歲的年輕內線Jeremy Sochan，他讓對手3投0中沒有得到。不過之前對魔術的比賽，Kerr也讓他去守打控衛的Markelle Fultz，勇士對於這位老將的使用方式還是比較彈性的，沒有侷限在特定位置上。
如今在James Wiseman還未成氣候，而JaMychal Green、Jonathan Kuminga持續躺在傷兵名單中的情況下，球隊確實需要人員來分擔Green和Looney的壓力，讓他們有時間下場休息。
而Iguodala本人則表示，他自己並不喜歡扛內線——也透露自己去年季後賽就有對位防守過DeMarcus Cousins——但自己明白怎麼去守內線，如果球隊有此需求的話。