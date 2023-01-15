謝和弦突開砲！影射「她」賣弄姿色發片 網勸：留點口德
說話直率、作風大膽的歌手謝和弦，升格當爸爸之後，發表言論依舊很嗆辣，他昨（14）日在臉書無預警暴走，先感謝老婆陳緗妮幫他生下可愛的女兒，隨即話鋒一轉，砲轟有人搞壞身體生不出小孩，整天想當明星，結果活成一個笑話，「我孩子都生了還來鬧」。儘管未指名道姓，網友卻都秒懂，認為他疑似在影射舊愛，要他注重口德，不要造口業！
記者江芷稜/綜合報導
謝和弦曾罹患憂鬱症，自從結婚後有了可愛的女兒，已經減少吃藥控制病情的狀況，他開心曬出女兒穿著兔寶寶裝的萌照，表示每天看到女兒的笑就精神飽滿、幸福到爆。語畢卻又突然開砲，影射有人身體搞壞、生不出小孩，只能每天賣弄姿色，「整天想當明星，以為跟唱片公司高層上床，就有機會發片出道，結果只是被當笑話，在圈子裡被流傳」。
他意有所指地說，「親愛的女兒啊，長大以後千萬不要活成那樣」，文中並未說出當事人名字，卻勾起粉絲的好奇心，紛紛留言問他指涉對象是誰，「要開戰了嗎」、「你是在意她還是懷念她」，也有人表示「管好自己的嘴，讓女兒有清淨的環境長大吧！」謝和弦則回覆：「所以我正在清理環境啊，還是多花點時間陪自己的小孩才對」，更不甘示弱地說：「父母太懦弱，小孩也會變軟弱，女兒長得那麼可愛，父母應該要更勇敢，哈們。」
※【NOWnews 今日新聞
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