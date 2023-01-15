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春節10天連假將到來　旗美、六龜地區交通資訊報你知

▲高雄春節假期景點替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄春節假期景點替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

10天春節即將到來，適逢疫情解封及南橫全線開通後第一個春節，旗山、美濃、六龜、桃源等賞遊南橫公路必經之地，預期有大量旅遊車輛與人潮，高雄市交通局呼籲市民走春出遊先查詢景點交通資訊及替代道路，免去塞車及找停車位之不便。

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▲2023年高雄春節期間熱門景點周邊臨時免費停車空間。（圖／高雄市交通局提供）
▲2023年高雄春節期間熱門景點周邊臨時免費停車空間。（圖／高雄市交通局提供）
交通局表示，旗山老街中山路（華中街至復新街）循往例在例假日13至19時均有行人徒步區管制。停車部分，除旗山老街停車場外，初一至初七每日8至21時開放旗山國中、鼓山國小供遊客免費停車（汽車各50席）。

過年期間前往美濃賞花民眾，美濃區台28線、高140易壅塞，建議行駛國10可提早於里港交流道駛離，銜接台3線左轉往旗山方向至高100（廣和路）右轉接替代道路。中山路及中興路沿線會管制禁止臨停避免影響交通。交通局特別在

▲高雄春節假期美濃替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄春節假期美濃替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
初一至初七每日8至21時開放美濃國中、福安國小、中壇國小、東門國小、美濃區公所作為臨時停車場，汽車共175席，供民眾免費停車。

交通局特別提醒，往六龜、南橫公路的遊客須密切注意公路總局相關管制訊息，目前梅山口至向陽遊客中心路段開放通行時間為每日7至14時可進入，17時前需離開，開放車種僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車及（大型重型）機車。另為避免行經上述易壅塞之旗美地區，建議遊客可於里港交流道駛離國10，銜接土庫堤防路為替代道路前往六龜。

▲高雄春節假期旗山替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄春節假期旗山替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
針對台3線、國十旗山交流道遊客返途時段易壅塞，交通局建議旗山往市區的民眾，可利用替代動線，由台29線嶺口交流道上國十。

交通局呼籲，連假期間旗美地區車潮眾多，旅遊景點易壅塞且停車位較搶手，建議出遊民眾先上高雄市即時交通資訊服務網或交通局官網查詢路況及各項措施，出門後亦可注意警廣、沿途CMS等交通資訊，為維護交通秩序，春節期間將加強取締違規停車。另民眾也可選擇搭乘旗美國道快線公車E01或E25、E28、E32等快線公車前往旗山、美濃、六龜等地區。

▲高雄春節假期南橫公路替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）
▲高雄春節假期南橫公路替代道路資訊。（圖／高雄市交通局提供）

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