春節10天連假將到來　旗美、六龜地區交通資訊報你知

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過年期間前往美濃賞花民眾，美濃區台28線、高140易壅塞，建議行駛國10可提早於里港交流道駛離，銜接台3線左轉往旗山方向至高100（廣和路）右轉接替代道路。中山路及中興路沿線會管制禁止臨停避免影響交通。交通局特別在
初一至初七每日8至21時開放美濃國中、福安國小、中壇國小、東門國小、美濃區公所作為臨時停車場，汽車共175席，供民眾免費停車。
交通局特別提醒，往六龜、南橫公路的遊客須密切注意公路總局相關管制訊息，目前梅山口至向陽遊客中心路段開放通行時間為每日7至14時可進入，17時前需離開，開放車種僅限5噸以下貨車、9人座以下小客車及（大型重型）機車。另為避免行經上述易壅塞之旗美地區，建議遊客可於里港交流道駛離國10，銜接土庫堤防路為替代道路前往六龜。
針對台3線、國十旗山交流道遊客返途時段易壅塞，交通局建議旗山往市區的民眾，可利用替代動線，由台29線嶺口交流道上國十。
交通局呼籲，連假期間旗美地區車潮眾多，旅遊景點易壅塞且停車位較搶手，建議出遊民眾先上高雄市即時交通資訊服務網或交通局官網查詢路況及各項措施，出門後亦可注意警廣、沿途CMS等交通資訊，為維護交通秩序，春節期間將加強取締違規停車。另民眾也可選擇搭乘旗美國道快線公車E01或E25、E28、E32等快線公車前往旗山、美濃、六龜等地區。