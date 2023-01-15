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學測第3天！數學B難度中間偏易　「這4題」鑑別高分關鍵

▲大考中心表示，「數學B」考科試題難易度屬「中間偏易」，整份試題除評量基本概念試題外，也有鑑別高分組能力的4題試題。（圖／記者葉政勳攝）
▲大考中心表示，「數學B」考科試題難易度屬「中間偏易」，整份試題除評量基本概念試題外，也有鑑別高分組能力的4題試題。（圖／記者葉政勳攝）

記者鄭妤安／台北報導

大學學測最後一天！112學年度學科能力測驗「數學B」考科於今（15）日上午9點20分登場，並於11點結束，大考中心表示，整卷試題難易度屬「中間偏易」，整份試題除評量基本概念試題外，也有鑑別高分組能力的4題試題 。

受到COVID-19疫情影響，今年學測仍不開放家屬陪考，但開放確診（輕症、無症狀）及快篩陽性考生應試，今日為112學年度學科能力測驗第3天，根據大考中心統計，首節「數學B」科確診考生共382人，實到368名，分布於18個「居護考區」，另外，有38生臨時快篩陽，安排在原考區第2類防疫試場。

大考中心指出，學測科目「數學B」本著108課綱的「情境素養」命題精神，數學B的「情境試題」佔了一定的比重，考生需從敘述中，找出作答需要的資訊，如文字、符號、數據等，進行分析、推論和判讀。

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此次題目取材豐富，結合生活情境， 且具有一定的閱讀量 ，如測量兩棟大樓之間 的繩索長度（第3題）、 期中考之的成續排序（第4題）、 手電筒照射的光線邊緣形狀（第7題）、電子看板輪播廣告間距（第8題），以及摺紙求三角形面積問題（第16題）等 。

大考中心表示，整卷試題難易度屬「中間偏易」，且各題型題序兼顧到由易到難的排列順序，相信選修數B在作答應能正常發揮，整份試題除評量基本概念試題外，也有鑑別高分組能力的4題試題 。

首先為第17題，題目旨在評量「排列」的概念，大考中心表示，這道試題看似不難，但是除了須理解題目的「序列長度」定義外，還需思考如何能透過有系統的分類、討論以計算連續兩個零出現的次數總和。此題須要考慮的層面相對較多，若無法面面俱到，此題必會有所疏漏而將顯得拿分困難。

再來是第18至20題評量「單點透視法」的混合題，本著108課網「情境素養」的命題精神，此題組利用生活熟悉的素描題材，評量將其情境數學化，並依照課本中「單點透視法」的概念來解決問題。

此題題幹叙述以清楚陳述方式描述單點透視法的概念與原理 ，其文字敘述以多步驟循序漸進引導作答，解題須有耐心地讀完題目並理解題意後，方能利用提供的資料或線索作答。由於此道試題為整份試卷的最後一部分，因此作答速度將會是拿到這道試題分數的關鏈。

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