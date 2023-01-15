學測30度高溫！考生怨呼吸困難 大考中心2理由拒開冷氣
學科能力測驗13日起連三天登場，今（15）日已進入第三天，不過前兩天天氣良好，部分考區更是逼近30度，考生必須戴著口罩又頂著高溫連連叫苦，希望可以開冷氣，不過，大考中心回應指出，因未進行事前檢測冷氣設備及考試公平性問題，不能開啟冷氣，基於防疫考量也不能開啟吊扇，但已經通知考場，可視狀況將窗戶全開或前後門全開因應。
編輯中心／綜合報導
據了解，台灣青年民主協會接獲考生反應，抱怨南部考場高溫將近30度，不但沒有冷氣吹，還要戴口罩「寫作文寫到頭暈、缺氧、呼吸困難」，因此呼籲教育部與大考中心，傾聽考生想法，當考場達到一定溫度，仍應讓教室開冷氣，可以以全台氣象預報作為標準，統一決議全台考場是否開冷氣，別讓考生在極度不舒服的環境下應考，本次學測完也要開會研議未來是否有變通方案。
對此，大考中心回應，學測第一、二天時同仁已經通知各考區，將原本窗戶僅開5到10公分，可視狀況將窗戶全開或前後門全開，但針對是否能開冷氣，大考中心則稱，學測因為在冬天，本來就不會開啟冷氣，而且若要開啟冷氣，必須先檢測冷氣狀況，包括冷氣機開啟後是否會滴水或發出干擾噪音，以及台電是否供電無虞，在沒有確認之前，開啟可能造成電力負面影響，加上每一位考生對冷熱感知不同，突然啟用冷氣，可能會有公平性問題或有意外干擾等考量。
大考中心也說，在疫情爆發之前，大考中心有授權各考區，若氣溫較高可以開啟吊扇，但現下因疫情影響，考前專家在防疫諮詢會議上建議不要開啟吊扇或搖頭扇，所以疫情爆發至今的學測，才會未開啟吊扇或搖頭扇。（編輯：林莞茜）