限4天！消防義消玩義大119元 「穿過年造型」六福村半價
義大遊樂世界為感謝消防人員的辛勞，將於1/19(四)～1/22(六)招待消防弟兄一起FUN假，連續4天消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元，家人同遊也有特價599元；搶玩最新「危險的金蘋果」新春遊行，上演希臘三大女神爭奪宙斯金蘋果的神話戲碼，和希臘眾神一起遊行奇境。而過年春節還能到哪玩優惠？六福村也重磅打造充滿奇幻色彩的《紅鼻子馬戲》樂園，民眾穿著「過年指定服裝」即可以半價優惠599元入園；而且春節加碼，未滿12歲孩童免費入園。
記者蕭涵云/綜合報導
義大遊樂世界1/19(四)～1/22(六)，連續4天消防員、義消弟兄憑證件購票只要119元，家人同遊也有特價599元；最新推出的新春遊行「危險的金蘋果」，可以觀賞希臘三大女神上演爭奪宙斯金蘋果的神話戲碼，並且跟隨著眾神一起遊行希臘神話奇境。還有國際級皇家劇院大秀、全台最大VR主題館及「天旋地轉」、「極限挑戰」等超刺激戶外遊樂設施可以挑戰。
玩完樂園還能逛逛義大Outlet Mall，即日起到1/31(二)Artifacts冬季必購靴款、時尚服飾及氣質跟鞋等限時商品1折起；美式休閒品牌GAP至1/18(三)前精選商品4折起，單筆消費滿1,888再送新年限量紅包袋；GUESS即日起到1/28(六)購買3件再7折，單筆滿5,500還加贈西洋跳棋組等優惠。而且義大世界購物廣場週三還有六大免費優惠，包括不限任何消費可全館免費停車、當日不限金額發票免費搭義大摩天輪、挖沙咪親子館全區免費體驗30分鐘等好康。
而六福村也重磅打造充滿奇幻色彩的《紅鼻子馬戲》樂園，充滿嘉年華的歡樂氣氛，搭配高空瘋狂的特技與目不暇給的雜耍演出超級嗨，民眾1/20～1/29只要穿著「過年指定服裝」，上、下身為大紅色或花色衣物，整體搭配達50%以上，即可以半價優惠599元爽玩六福村（原價1,199元）；而且春節加碼，未滿12歲孩童可以免費入園喔。