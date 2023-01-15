T1／10連敗！雲豹打破聯盟紀錄　霍華德犯規纏身難救主

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雲豹目前士氣低迷，團隊化學效應也不理想，處於9連敗當中，此前霍華德就曾喊話要全力拿下這一戰，幫助球隊在過年前開胡。不過此役他們要面對的是衛冕軍海神，勢必將面對一場硬仗。
開賽後雲豹防守做得不錯，有壓制到主場軍的命中率，但他們自己也沒能投開，反而是海神在換上邱子軒轉換節奏後，突然打出一波12:0的攻勢，取得雙位數領先，首節就拉開9分的優勢。
次節霍華德重新回歸，先一次空接灌籃，之後又快速回防賞給庫薩斯一記「火鍋」，他下場之後由艾夫伯接手砍分，在該節尾聲後者靠著2次罰球幫助客隊超前。不過海神喊出暫停後穩住陣腳，波捍能的補籃讓他們以46:40進入到中場。
易籃再戰後，于煥亞連進3顆三分球，率海神打出一波17:8的攻勢，三節打完已領先達17分。末節雲豹靠艾夫伯和戴維斯的個人能力利用簡單的擋拆配合取分，一度追到只差11分。
但隨後雲豹發生幾次防守上的失位以及進攻端不必要的失誤，讓海神將分數給再次拉開，隨著時間流逝，勝負也大致底定，雲豹吞下連盟最長的10連敗。
霍華德今天12投5中，得到17分13籃板4助攻，也吞下5次犯規；艾夫伯得到33分10籃板3抄截，球隊的得分幾乎都由洋將包辦。海神則多點開花，有5人得分上雙，以布銳克曼的21分10助攻5籃板為最佳。