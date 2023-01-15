NBA／灌遍聯盟29隊！Morant炸裂隔扣 KD、KG都發文驚嘆
曼菲斯灰熊超級球星Ja Morant體能勁爆已經不是新聞，但今(15)日他在面對印第安納溜馬的的比賽中，於Jalen Smith面前完成的霸氣隔扣，可能是在他生涯中都極為特別的一灌。賽後他本人也直言，這就是自己生涯至今最佳灌籃。
記者黃建霖/綜合報導
此役在第三節剩下4分20秒，Morant藉由擋拆後快速切入到禁區，之後面對Smith的協防，他無懼跳起、單手後拉後狠狠把球塞進籃框，也讓全場瞬間陷入沸騰，最終灰熊也以130:112贏球，拿下9連勝。
NBA官方賽後立刻分享了此則影片，而布魯克林籃網球星Kevin Durant也轉發了此則貼文，並且回覆了多個淚流滿面的圖片，表達自己對於這次高難度灌藍的拜服。
而退役球星「狼王」Kevin Garnett，對於小老弟的表現也大家稱許，他直言「當他退役之後，我們再來回顧Morant的那些灌籃影片時，定會將會將他和史上最偉大的那些扣籃時刻相提並論。」
Morant本人在賽後受訪時也表示「這是我生涯至今最佳一扣」，而且這一扣之後，Morant正式達成了對聯盟29隊正式比賽中完成灌籃的紀錄，而用這樣的方式來完成，也讓這一刻的意義變得更加特別。