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鴻海全年營收跨6兆關卡　劉揚偉向員工及眷屬鞠躬致謝

▲鴻海董事長劉揚偉於線上嘉年華致詞時表示，2022年遇到各種艱辛，鴻海仍能逢凶化吉，全年營收跨越6兆台幣關卡。（圖／截自鴻海YouTube直播）
▲鴻海董事長劉揚偉於線上嘉年華致詞時表示，2022年遇到各種艱辛，鴻海仍能逢凶化吉，全年營收跨越6兆台幣關卡。（圖／截自鴻海YouTube直播）

記者鄭妤安／台北報導

鴻海線上嘉年華在今（15）日下午登場，董事長劉揚偉於致詞時表示，2022年遇到各種艱辛，鴻海仍能逢凶化吉，全年營收跨越6兆台幣關卡，為此，他對全體員工及員工眷屬深深一鞠躬，並提到鴻海今年在全球各地像是中國大陸、美洲、東南亞持續擴充規模，2023年各種業務將陸續開花結果，在「3+3」新領域也將有更多新客戶加入，持續與夥伴合作、分享、共榮，邁向下一個50年。

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鴻海臉書官網今日在線上嘉年華開始前，秀出2023年主題「相信鴻海」，根據鴻海旗下中國富士康內部宣傳平台鴻橋14日晚間釋出節目表，此次尾牙將由原子少年天王星擔綱節目表演，知名樂團魚丁系（蘇打綠）也將壓軸登場，除此之外，員工只要完成登錄報名手續，並在今天參與直播互動，便有機會抽中最大獎電動車Moedel C，以及iPhone 14、iPad等蘋果公司產品。

劉揚偉於致詞中表示，過去一年實在艱辛，面臨新冠疫情、區域衝突、零組件短缺等挑戰，在這些不利因素籠罩著大環境底下，鴻海還是能夠持續做大、做好、做穩，再次用亮眼成績，讓客戶、夥伴、投資人相信鴻海。

他公布，集團2022全年營收正式跨越6兆台幣關卡，達到6兆6219億，年增10.5%，並在電動車領域中持續創造歷史，「這些數字是鴻海的各位同事，捲起袖子在疫情中四處奔波、忍辱負重，扎扎實實累積所創造出來的成績」，過去這三年一直在強調「One Foxconn」團結一致的精神，「如今創新高的營收，就是Foxconn Family努力所達成的結果。」

劉揚偉接續說道，在面對挑戰時，鴻海所展現出的決心以及執行力，讓鴻海逢凶化吉，且化危機為轉機，這種處理危機的能力，除了贏得現有客戶的肯定外，也讓更多的客戶相信鴻海，這一年來，集團在全球各地繼續開疆闢土，在既有ICT的基礎上，提出了BOL以及CDMS的全新營運模式，也獲合作夥伴歡迎，在中國大陸、美洲、東南亞持續擴充規模，在2023年陸續開花結果，在「3+3」新領域將有更多新客戶加入，鴻海的業務會更多元化。

他提到，鴻海富士康將在2月份度過49歲的生日，經過將近半世紀的努力，我們已經是一家擁有100多萬名員工的國際級企業，「Foxconn」這塊招牌散佈在海內外173個據點，綿密的全球布局即是鴻海最堅強的競爭力。

劉揚偉表示，鴻海富士康人的誠信、勤奮、敏捷等共同特質，就是富士康家族能夠團結一心，在全球各地成功開疆闢土的秘訣，在迎接鴻海富士康轉型建立新的成長動能的關鍵時刻，鴻海要尋找夥伴們一起快速的來開創市場、一起成長，所以提出了分享、合作、共融的創新合作模式，讓鴻海富士康能在世界的每個角落，持續的扎根，基業長青，這也會是鴻海邁向未來50年達到百年企業目標的關鍵。

他說，雖然在ICT產業上，一直有新的競爭對手來挑戰，也常有輿論文章，寫出對前景不樂觀的看法，但是鴻海始終用數字和成績說話，以實際行動來打破謠言，每一次迎接挑戰、每一次乘風破浪，所有的歡樂、豐收都是靠著每個鴻海富士康同仁，以及眷屬的支持才能達成。

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