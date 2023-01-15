陳其邁蓮池潭發紅包 邀民眾年節參與生猛精彩的高雄燈會
高雄市長陳其邁趁著春節前最後一個周末假期，今(15)日到左營知名景點蓮池潭和元帝廟參加過好年活動，並發送兔年小紅包和春聯，陳其邁表示，過年期間，市區的三鳳中街、鹽埕新樂街和舊左營蓮潭都很有年味，陳其邁認為，左營舊城是大家共同感情的地方，搭配今年在左營舉辦蓮潭燈會，周圍宮廟也共襄盛舉一起點燈，是非常生猛有力的台灣味燈會。
記者郭凱杰／高雄報導
今天陳其邁在高雄蓮池潭和元帝廟參加過好年活動，並發送兔年小紅包和春聯，吸引大批民眾前來排隊，不僅領取紅包春聯，也與市長擊掌、玩自拍，商圈更舉辦年節市集、書法大師揮毫發送春聯，陳其邁也在「走春夯舊城」春聯上提筆落款，邀請所有好朋友到高雄走春過好年，並歡迎大家參與此次1/26-2/5結合蓮池潭周遭的精彩高雄燈會。
陳其邁表示，今年高雄燈會就在蓮池潭舉行，周遭有非常多的景點，尤其這裡的廟宇、龍虎塔、春秋閣，都是很多外國觀光客覺得非常充滿東方神秘色彩的景點，這裡大大小小的宮廟，更是左營舊城大家共同凝聚感情的地方。
陳其邁強調，過年期間從現在開始到元宵節，蓮潭旁不管是商圈，或是過年市集，相信都會吸引許多人來到，當然更重要的不是只有在蓮池潭周遭，包括整個左營舊城、眷村、還有周遭美食、中外餅舖、奇幻樂園等，都很適合大朋友小朋友一起來走走。
陳其邁也提醒，目前疫情已社區化、流感化，民眾一定要打疫苗。年紀大或高風險族群相對風險很高，一定要及早找醫生投藥，目前中央備足抗病毒的藥物，假如民眾有症狀的話就先快篩，並戴上口罩，若有風險接觸可疑的對象時，先自行隔離以保護自己，保護家人。
陳其邁市長隨後轉往左營元帝廟參香、發放小紅包，元帝廟周遭排滿等待索取紅包討吉利的民眾，市長也主動向前發送紅包給身障朋友，並關心地方耆老，也送上祝福，現場也親切與民眾擊掌合照，向民眾拜早年，並預祝大家新年快樂、福兔迎祥。