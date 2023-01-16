Apple Watch非人人可戴？「這類人」恐失效　蘋果也證實

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原Po文者分享手腕有刺青的情況，手錶要戴超級緊才有一點點機會不鎖起來，但只要離開皮膚一點點就會馬上鎖起來，且只要離開皮膚一點點就會馬上鎖起來，血氧濃度常常都低於90%，心電圖幾乎都是測試不良睡眠監測沒多久就斷掉了，至從換到沒刺青的手一切都正常，錶帶也不用戴緊到像要抽血。雖然網友換右手戴超級舒適，但右撇子戴右手手感不是很好，所以最後來是選擇放棄AppleWatch。最後發現很多人還不知道這件事便發文以免以後有其他人遇到。
關於刺青會有Apple Watch，其實在2015年時Apple Watch一推出就有國外用戶發現，有刺青會影響Apple Watch的使用，在蘋果官網上也有針對此狀況作出說明，永久或暫時的皮膚變化（例如某些刺青）也可能會影響效能。部分刺青的墨水、圖樣或飽和度可能會遮住感測器的光線，導致「血氧濃度」App 難以進行測量。
此文一出引發網友熱議，「感謝親身經驗分享」、「推分享，冷門小知識！」、「原來刺青會影響，第一次知道！」、「沒想到蘋果知道刺青的問題但沒辦法解決」、「一代就有這個問題了」。且不止刺青，有網友回覆表示，「手毛多也常常自動上鎖。」、「黑人也有差，原理就紅外線打出去吸收反射光進行判讀。」要有網友表示自己的刺青的果粉朋友，有蘋果全家桶卻偏沒買手錶。