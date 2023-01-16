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Apple Watch非人人可戴？「這類人」恐失效　蘋果也證實

▲Apple Watch 可以偵測心率、血氧等功能，蘋果官網也明確表示刺青會影響使用體驗。（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple Watch 可以偵測心率、血氧等功能，蘋果官網也明確表示刺青會影響使用體驗。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

Apple Watch從2015年開始推出第一代，到目前最新的一代為Apple Watch S8，同時還有全新的產品線Apple Watch Ultra。但日前在PTT上卻有網友發現，手腕上有刺青會影響到使用效果，同時上網分享經驗，引發網友熱議。其實在2015年時Apple Watch一推出，國外就有用戶發現刺青會影響到功能使用，蘋果官網也曾經說明證實會影響到效能，導致「血氧濃度」App 難以進行測量。

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有網友在PTT上分享自己因為手腕刺青而影響了Apple Watch的使用體驗。該名網友表示，自己的刺青是左手包手到手腕，使用過Apple Watch S、S6、S8、 Ultra 共4支，一直以來都很常遇到自動上鎖的問題，直到今年換Ultra了還是一樣，想說換到沒刺青的右手戴竟發現新世界。

原Po文者分享手腕有刺青的情況，手錶要戴超級緊才有一點點機會不鎖起來，但只要離開皮膚一點點就會馬上鎖起來，且只要離開皮膚一點點就會馬上鎖起來，血氧濃度常常都低於90%，心電圖幾乎都是測試不良睡眠監測沒多久就斷掉了，至從換到沒刺青的手一切都正常，錶帶也不用戴緊到像要抽血。雖然網友換右手戴超級舒適，但右撇子戴右手手感不是很好，所以最後來是選擇放棄AppleWatch。最後發現很多人還不知道這件事便發文以免以後有其他人遇到。   

關於刺青會有Apple Watch，其實在2015年時Apple Watch一推出就有國外用戶發現，有刺青會影響Apple Watch的使用，在蘋果官網上也有針對此狀況作出說明，永久或暫時的皮膚變化（例如某些刺青）也可能會影響效能。部分刺青的墨水、圖樣或飽和度可能會遮住感測器的光線，導致「血氧濃度」App 難以進行測量。

此文一出引發網友熱議，「感謝親身經驗分享」、「推分享，冷門小知識！」、「原來刺青會影響，第一次知道！」、「沒想到蘋果知道刺青的問題但沒辦法解決」、「一代就有這個問題了」。且不止刺青，有網友回覆表示，「手毛多也常常自動上鎖。」、「黑人也有差，原理就紅外線打出去吸收反射光進行判讀。」要有網友表示自己的刺青的果粉朋友，有蘋果全家桶卻偏沒買手錶。

▲（圖／翻攝自Unsplash）
▲有PTT網友分享自己因為手腕有刺青，因此影響了Apple Watch的使用體驗。（資料照片，與非本事件無關，圖／翻攝自Unsplash）

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