顏損癌父獨養年邁母親、拉拔３孩　陽光基金會號召送暖

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子女孝順、勤學獲獎學金肯定 癌爸叮囑回饋社會罹癌十年來，不只造成潘大哥家庭成員的身心衝擊，更加重家庭經濟負擔。大兒子曾與陽光社工表示，爸爸罹癌治療後瘦了很多，仍努力工作、照顧他們，且不論治療或工作多累都關心他們兄妹的生活，大兒子說「未來希望成為像爸爸一樣棒的人」，是他心中的英雄。
為了減輕家計負擔，大兒子國三時曾利用上學前時間至早餐店打工，三名子女更努力在學業上表現，多年來持續獲得陽光獎學金肯定，潘大哥欣慰孩子課業未曾讓他擔憂，全家人不僅惜福的使用陽光帶來的各項物資，寒風中潘大哥自己即使穿著破了洞的外套，也努力將每一分錢存下來給孩子。他說：「我沒甚麼願望，他們都那麼小，只希望能看著他們平安長大就好！」更時常叮囑孩子「我們受人幫助很多，未來有能力要去回饋。」
顏損弱勢家庭服務計畫 陽光邀民眾共同捐款參與為幫助口腔癌病友撐過治療期、持續穩定病情，實現與家人一起相守的心願，陽光基金會「顏損弱勢家庭服務計畫」現正為每年約400戶顏損弱勢家庭籌募生理復健、居家護理、營養品補助及家庭支持關懷等服務經費，邀請民眾一同捐款扶助顏損弱勢家庭，平安度過人生寒冬的嚴苛考驗。
民眾單筆捐款滿300元陽光將回贈由顏損孩子繪製的「紅包袋」，劃撥帳號：05583335(陽光社會福利基金會)，捐款服務專線：（02）2507-8006，民眾也可線上捐款：https://lihi1.com/hT7CP
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56460
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