尼泊爾30年來最嚴重空難！墜機悲劇連年發生　致命原因曝

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尼泊爾航空局官員指出，當局獲報後後立刻派遣數百名救援人員前往飛機墜毀的塞蒂河峽谷（Seti river gorge）邊救援，目前已經尋獲最少40具遺體，根據當地媒體報導機上72人已全數罹難，官方則示警由於機身破損嚴重，死亡人數可能持續上升，但搜救人員仍持續積極尋找生還者。
官員指出，機上乘客有53名尼泊爾人包含2名嬰兒，以及15名外籍人士，分別為5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。
尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）稍早已經抵達加德滿都的特里布萬國際機場，在視察同時也召開緊急內閣會議，並宣布全國實施為期一天的哀悼。
高山環繞、天氣惡劣與設備隱憂 尼泊爾飛安事件頻傳
博卡拉是一處於加德滿都以西200公里的渡假小鎮，由於失事地點位於機場附近兩座山之間峽谷中，救難人員很難抵達。目擊者指出，飛機有一半墜毀在河谷中，另一半則撞擊山壁卡在山坡上。
這是尼泊爾自1992年以來，近30年最嚴重的一次空難。全球最高的14座山中，有8座就位在尼泊爾，當地僅有數家航空公司專門飛往偏遠山區的小型機場，然而這些高聳山谷長年被厚重雲層籠罩，也與道路隔絕。尼泊爾最近一次重大空難發生於2018年3月，當時一架從孟加拉首都起飛的客機降落加德滿都時墜毀，機上71人中有51人罹難。
尼泊爾雪人航空公司自1998年成立運營，總部位於加德滿都，主要經營尼泊爾國內航線，該公司及其附屬的塔拉航空公司，目前佔據超過半數的國內航線市場，根據航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，雪人航空今出事的客機機齡有15年。
此外，失事的ATR 72型客機是一種雙引擎渦輪螺旋槳飛機，由空中巴士和義大利的萊昂納多公司（Leonardo）合資製造。ATR 72型客機曾涉及多起空難，其中亦包含2015年2月4日的台灣復興航空空難，當時《英國廣播公司》就曾引述專家所言，指出ATR72飛機引擎推動力不足，是有待淘汰的飛機，中國專家亦形容客機的設計是「小引擎拖大車」；另一名不願透露身份和就職公司的地勤機械人員則稱，不是每個機場或者每條航線都適合使用噴射動力的民航機。
自2000年以來，至少有309人死於尼泊爾直升機失事或飛機空難。由於當地氣候可能發生急劇轉變導致危險發生，出於安全考慮，歐盟自2013年起就禁止尼泊爾航空公司進入其領空。
除了2023年1月15日這起空難外，尼泊爾過去幾年也曾發生過多起航空失事事故。包含在2022年5月29日的22死空難、2019年2月27日載著該國旅遊部長的直升機墜毀釀7死、2018年3月12日的51人嚴重死傷、2016年2月24、26日連續兩起墜機、2012年9月28日小客機撞擊到鳥類而墜毀，造成19人死亡、2010年兩起因氣候惡劣墜毀的事故、2008年包括四名聯合國軍武監察員在內喪生的直升機墜毀事件等，至少16起大型空難事故。