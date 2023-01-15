尼泊爾飛機驚傳墜毀跑道！機上載有72人　傷亡狀況不明

尼泊爾30年來最嚴重空難！墜機悲劇連年發生　致命原因曝

▲尼泊爾今（15）一架載有72人客機發生墜毀事故，目前當局已找到超過30具乘客遺體，當地媒體稱機上人員已全數罹難，但官方仍不放棄搜救。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾今（15）一架載有72人客機發生墜毀事故，目前當局已找到超過30具乘客遺體，當地媒體稱機上人員已全數罹難，但官方仍不放棄搜救。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

尼泊爾雪人航空（Yeti Air）一架載72人的ATR 72客機，當地時間今（15）早10時33分從加德滿都起飛20分鐘後，在尼泊爾西部博克拉（Pokhara）墜毀。由於飛機在墜毀後機身已經破碎，稍早當局公布尋獲30名遇難者遺體，示警死亡人數可能會上升，當地媒體則稱機上乘客與機組人員已全數罹難，但搜救人員仍持續積極尋找可能的生還者。

我是廣告 請繼續往下閱讀
失事客機在15日10時33分從尼泊爾首都加德滿都的特里布萬國際機場（Tribhuvan International Airport ）起飛，在前往博卡拉國際機場途中墜毀。雪人航空公司發言人巴爾托拉（Sudarshan Bartaula）向《加德滿都郵報》表示，機上共有68名乘客和4名機組人員。

尼泊爾航空局官員指出，當局獲報後後立刻派遣數百名救援人員前往飛機墜毀的塞蒂河峽谷（Seti river gorge）邊救援，目前已經尋獲最少40具遺體，根據當地媒體報導機上72人已全數罹難，官方則示警由於機身破損嚴重，死亡人數可能持續上升，但搜救人員仍持續積極尋找生還者

官員指出，機上乘客有53名尼泊爾人包含2名嬰兒，以及15名外籍人士，分別為5名印度人、4名俄羅斯人、1名愛爾蘭人、2名韓國人、1名澳洲人、1名法國人和1名阿根廷人。

尼泊爾總理達哈爾（Pushpa Kamal Dahal）稍早已經抵達加德滿都的特里布萬國際機場，在視察同時也召開緊急內閣會議，並宣布全國實施為期一天的哀悼。

高山環繞、天氣惡劣與設備隱憂　尼泊爾飛安事件頻傳


博卡拉是一處於加德滿都以西200公里的渡假小鎮，由於失事地點位於機場附近兩座山之間峽谷中，救難人員很難抵達。目擊者指出，飛機有一半墜毀在河谷中，另一半則撞擊山壁卡在山坡上。

這是尼泊爾自1992年以來，近30年最嚴重的一次空難。全球最高的14座山中，有8座就位在尼泊爾，當地僅有數家航空公司專門飛往偏遠山區的小型機場，然而這些高聳山谷長年被厚重雲層籠罩，也與道路隔絕。尼泊爾最近一次重大空難發生於2018年3月，當時一架從孟加拉首都起飛的客機降落加德滿都時墜毀，機上71人中有51人罹難。

尼泊爾雪人航空公司自1998年成立運營，總部位於加德滿都，主要經營尼泊爾國內航線，該公司及其附屬的塔拉航空公司，目前佔據超過半數的國內航線市場，根據航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，雪人航空今出事的客機機齡有15年。

▲尼泊爾一架載有72人客機墜毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾空難發生後，傷心欲絕的家屬趕往現場。（圖／美聯社／達志影像）
此外，失事的ATR 72型客機是一種雙引擎渦輪螺旋槳飛機，由空中巴士和義大利的萊昂納多公司（Leonardo）合資製造。ATR 72型客機曾涉及多起空難，其中亦包含2015年2月4日的台灣復興航空空難，當時《英國廣播公司》就曾引述專家所言，指出ATR72飛機引擎推動力不足，是有待淘汰的飛機，中國專家亦形容客機的設計是「小引擎拖大車」；另一名不願透露身份和就職公司的地勤機械人員則稱，不是每個機場或者每條航線都適合使用噴射動力的民航機。

自2000年以來，至少有309人死於尼泊爾直升機失事或飛機空難。由於當地氣候可能發生急劇轉變導致危險發生，出於安全考慮，歐盟自2013年起就禁止尼泊爾航空公司進入其領空。

▲尼泊爾一架載有72人客機墜毀。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼泊爾客機墜毀後，現場超過數百名急救人員支援，但受地形所困救援工作十分困難。（圖／美聯社／達志影像）
除了2023年1月15日這起空難外，尼泊爾過去幾年也曾發生過多起航空失事事故。包含在2022年5月29日的22死空難、2019年2月27日載著該國旅遊部長的直升機墜毀釀7死、2018年3月12日的51人嚴重死傷、2016年2月24、26日連續兩起墜機、2012年9月28日小客機撞擊到鳥類而墜毀，造成19人死亡、2010年兩起因氣候惡劣墜毀的事故、2008年包括四名聯合國軍武監察員在內喪生的直升機墜毀事件等，至少16起大型空難事故。
 

尼泊爾客機失事！機身殘骸遭惡火吞噬　機上72人全數遇難

尼泊爾飛機驚傳墜毀跑道！機上載有72人　傷亡狀況不明

尼泊爾6.6強震　已知至少6人喪命

尼泊爾發生5.4地震　鄰國印度也有感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀