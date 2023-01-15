台灣晶片優勢入題！學測社會科時事題多、難度適中

大學學測今（15）日進入最終日，大考中心指出下午考科「社會」考題呼應108課綱精神，講求活學活用，同時強調社會關懷，整體試卷難易度「適中」，但鑑別度提升，今年社會科歷史、地理、公民三科仍比照近年慣例，跨科整合題多，題目也融入2021、2022年時事，台灣晶片優勢、鍵盤論政等皆入題。
記者鄭妤安／台北報導
112學測於今日下午落幕，下午考科「社會」實際到考人數9萬2300人，有3936人缺考、缺考率達4.09%。
大考中心指出，此次考題呼應108課綱精神，講求活學活用，同時強調社會關懷。歷史「鑑別度高，難易度分配適中」，題目結合時事，考題相當多元。地理「中間偏難」，考題融入了2021、2022較新的時事，包括台積電赴美設廠引起全球關注等，引導考生分析其他國家難以複製台灣經驗的原因。另外，也出現許多在地題材，其中有題目以歌手林強的「向前走」歌詞，帶出加工出口區、外籍移工等現象，讓考生判讀人口移動地圖。
公民部分「中間偏難，鑑別度提升」，公民合科組合多元化，其中以「社會生活的組織及制度」為最多，除了考驗閱讀能力，也因為增加非選擇題組，平均鑑別度會比往年再高出一些，不過，今年公民科少有出現像是公投投票制度、單一選區兩票制或政府體制等政治類考題。
大考中心表示，整體試卷難易度「適中」，但鑑別度提升，今年社會科歷史、地理、公民三科仍比照近年慣例，跨科整合題多。