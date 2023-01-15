金球獎強片《伊尼舍林的女妖》！柯林法洛遭驢踢、被狗咬
被視為本屆奧斯卡大熱門的電影《伊尼舍林的女妖》，在甫落幕的金球獎頒獎典禮拿下音樂及喜劇類最佳影片3項大獎，柯林法洛繼《殺手沒有假期》後再次在金球獎稱帝，導演馬丁麥多納在拿最佳劇本獎時開玩笑說：「我為兩位明星（柯林法洛、布蘭登葛里森）寫了這部電影，他們剛好是一頭驢和一匹馬！」兩位男主角當然不是驢和馬，但電影裡這兩種動物確實是相當重要的角色。
記者黃雅琪/綜合報導
對於演對手戲的迷你驢珍妮，柯林法洛形容：「啊！珍妮很狡猾，這是她的第一部電影，但她表現得好像這是她的第100部電影，我後來才發現她不喜歡別人碰她的鼻子，因為她踢了我的膝蓋，但那是我的錯因為我靠她太近了！」至於電影中翻臉好友康姆的愛犬，柯林法洛說：「我被他的狗咬了，我身上還留有疤痕，拍這部電影驢踢我、狗咬我。」
動物訓練師為了讓驢子能主動跟在柯林法洛身旁，花了很長的時間訓練她親近人類。但動物畢竟難以受控，有一個場景是柯林法洛進屋，驢子同時也該出現在房子裡，但是牠卻搖搖屁股走開，柯林法洛說：「珍妮就是這樣，她想要做什麼就做什麼，很多都是她決定的，但我們對待她得像對孩子一樣，耐心、溫柔，而且要耐得住性子。」
即使驢子非常任性，導演馬丁麥多納卻非常喜歡她的表演，而且對她迷戀至極，訓練師麗塔摩洛尼打趣說：「導演問珍妮可否只拍這部電影，然後退休，因為馬丁愛上了牠，再也不想讓牠工作了！」於是珍妮完全不用再做農場的粗活，她如今是一頭快樂的小驢子，每天在農場上跟其他驢子一起奔跑，麗塔補述：「我之前還在卡洛郡（愛爾蘭東南部）見到她，她看起來很好，也很健康！」《伊尼舍林的女妖》將在27日全台上映。