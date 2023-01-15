一點糞便就能揪早期大腸癌　醫籲：無特殊病史更要做

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糞便免疫法、大腸鏡篩檢 揪出早期大腸癌近年來許多知名藝人因為大腸癌離世的新聞令人聞之色變，慶幸的是，早期發現瘜肉並且切除可以有效預防大腸癌，國內外研究證明，大腸癌篩檢可以有效下降大腸癌發生率及大腸癌死亡率。
臺北市立聯合醫院陽明院區消化內科醫師黃國維表示，台灣的大腸癌篩檢方法包括：糞便免疫法及直接大腸鏡篩檢，適用族群不同。國內建議50至74歲之間的一般風險民眾（沒有臨床症狀，無大腸癌家族史，且之前無發炎性大腸疾病、家族性瘜肉的病史），進行兩年一次的免疫法糞便潛血檢查篩檢，若篩檢陽性，則建議六個月內進一步做大腸鏡檢查。
直接大腸鏡篩檢則建議用於高風險族群，不同的高風險族群有不同篩檢起始時間，可向消化內科醫師諮詢。
需低渣飲食及清腸劑 大腸鏡也有無痛選項黃國維說，大腸鏡檢查前，需使用低渣飲食及清腸劑讓大腸糞便排空，近年來清腸代餐讓民眾減少備餐的不便，也有不錯的清腸效果。至於大部分大腸鏡檢查的過程，民眾會感受到輕微腹脹及腹內異物感，若擔心疼痛，也可考慮自費無痛檢查。
糞便篩檢找特約院所大腸鏡檢查找消化科糞便篩檢可以找健保特約醫療院所，大腸鏡檢查也不用先往醫學中心跑，該院陽明院區其實就有新穎的內視鏡設備及受過完整醫學中心訓練的消化專科醫師，等待排程時間相對較短，為民眾提供快速、高品質專業醫療且親民的醫藥費用。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56462
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