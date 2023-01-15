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宋芸樺侵犯戲極痛苦「靠意志力忍耐」　演員當場嚇到缺氧

▲陳以文（右）、宋芸樺（左）詮釋震驚社會的女師命案。（圖／Disney+）
▲陳以文（右）、宋芸樺（左）詮釋震驚社會的女師命案。（圖／Disney+）

記者羅凌筠/台北報導

Disney+原創影集《台灣犯罪故事》改編自台灣4大奇案，單元三〈惡有引力〉來自震驚社會的少年猥褻女師命案，宋芸樺與2位年輕演員在地下室拍攝遭受性騷擾的劇情，導演范揚仲受訪透露，宋芸樺演得好像死掉了，把小演員嚇到當場呼吸過度，宋芸樺也苦不堪言，承認：「我們每個人都悶到吸純氧。」

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2個年輕演員和宋芸樺都上過武術訓練課程，其中1個還是跑酷高手，消化武術指導設計的動作沒有問題，難的是少年對於異性沒那麼有經驗，敢演暴力對待宋芸樺的戲，碰觸她的身體卻會卡住，宋芸樺記得地下室又悶又有沙塵，「我躺在那邊戴假臉皮被沙子掩蓋，鼻子有洞給我呼吸，可是演昏迷不能有太大動靜，好幾度想打噴嚏跟咳嗽，靠意志力忍耐。」

▲陳以文在《台灣犯罪故事》刻劃喪親之痛。（圖／Disney+）
▲陳以文在《台灣犯罪故事》刻劃喪親之痛。（圖／Disney+）
劇中宋芸樺分飾雙胞胎，姊姊慘遭毒手，妹妹和爸爸一起面對家逢巨變，導演和陳以文討論過如何表現喪女之痛，2人意見不同，「我說你最好每場都給我哭，以文就說萬萬不可，他必須維持理智才有可能破案和報仇。」陳以文也提到，看過朋友失去親人的感受，他們自認正常，其實熟悉他的人就是知道他有事，表現絕不只是哭，「有場戲深夜裡我自認正常要出門，其實我恍神忘了昨天發生什麼事，那是比哭更像難過的狀態。」

▲宋芸樺戴假臉皮被泥沙掩埋口鼻。（圖／Disney+）
▲宋芸樺戴假臉皮被泥沙掩埋口鼻。（圖／Disney+）
而宋芸樺拍攝期間，自己也正處喪親之痛，她說剛好那時家裡失去重要親人，她壓抑著一直沒讓自己感受情緒，「我的親人離世得非常突然，我曾自責如果我在家，是否一切不會發生？」在拍〈惡有引力〉的過程中，她進入角色哭完，才意識到自己私底下有多傷心，「在突然失去的過程中都有很多自我疑問，這個傷疤會慢慢癒合，要與它和平共處是要面對的課題。」

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