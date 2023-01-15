安心亞被嗆「練好台語再來演戲」　搬正片打臉酸民

公視《牛車來去》演員昨（14）日到台北迪化商圈宣傳，安心亞演40年代農婦，被網路酸民留言嗆「台語先練好再來演戲啦」，安心亞對此大方回應：「我本人私下的台語是不太輪轉，那則花絮影片是在台詞以外，用我自己的語氣介紹一下角色，講的台語不是那麼流利。我想先請大家來看正片，我是請我媽媽把每一句台詞錄音講給我聽，咬字和語氣我都很用心練習。」
記者羅凌筠/綜合報導
全劇講台語之外，楊子儀、臧芮軒、廖錦德都要說不少日語台詞，劇組安排日語老師幫演員們先調整說日語的嘴型，再將日文台詞錄音給演員們練習，但因為硬背，有時對日語的細節音調不夠了解，日文純熟的楊烈就擔任演員們的日文指導。楊子儀說：「拍戲6個月到劇後配音，我們要講日文的人全部都一直打電話，請教烈哥我們日語台詞的唸法細節。很感謝烈哥給我們很多幫助。」
被問過年給家人紅包數目？安心亞表示：「因為媽媽有幫我理財，我的存摺本和印章平常就是我媽媽在保管，所以紅包應該是我媽包給我吧。」安心亞說春節計畫：「今年春節過年除了很開心可以好好的放鬆休息，我想好好在家追劇，還要陪媽媽去做媽媽想做的事情，是我放假想送給自己的小確幸。」
楊子儀確診後還在恢復體力中，所以放棄原先安排帶媽媽出國的行程：「因為確診後體力變得很差，我還在調養身體，所以決定待在家。近日剛辦完我的外婆的告別式，我們還是會依循一直以來的習慣，回外婆家與其他家人團聚，我覺得一家人平平安安享受年夜飯就很開心。」潘逸安表示要帶2個小孩回南部鄉下玩，讓小孩在南部陽光普照的好天氣盡情遊玩，也讓爸媽抱孫子享受天倫之樂。
米可白工作滿檔，除了主持兒童節目同時也正在拍戲，她表示：「春節中有拍戲空檔我會回家幫忙賣餅，年節時我們家餅店特別忙，我已經把《牛車來去》海報貼在我家餅店門前。往年也有很多粉絲趁年節來找我買餅拍照。我們家習俗是我會跟媽媽去廟裡吃平安湯圓，祈求一家人平安。我想安排今年4月帶家人出國度假，好好聯絡感情。」