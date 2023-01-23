MLB／新賽季球隊點評　仍是豪門的紐約洋基

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先發輪值在加入Rodón後，他將與Gerrit Cole共組球隊前兩號先發，而Nestor Cortes與Luis Severino會分別是三、四號先發，五號先發原本表定由Frankie Montas擔任，但他因為肩膀傷勢可能錯過前一個月的例行賽，所以開季時的五號先發可能由曾單季奪18勝的Domingo Germán或年輕投手Clarke Schmidt競爭，這組先發輪值已經算是聯盟最豪華的輪值組合之一，唯一的隱憂只可能怕傷病來攪局。
後援部分在守護神Clay Holmes新賽季將健康回歸的情況下，第九局基本上不會有第二人選，佈局投手有包含Lou Trivino、Wandy Peralta、Michael King等都有可能負責，三人上季在洋基的投球表現都十分優異，再加上原有的Jonathan Loáisiga、Albert Abreu、Deivi García以及回鍋的Tommy Kahnle都是相當優異的牛棚投手，新賽季的後援戰力同樣十分整齊。
而打線上，洋基隊在找回Anthony Rizzo及Judge之後，一壘與右外野的火力已經不用擔心，而二、三壘還有Josh Donaldson、DJ LeMahieu、Gleyber Torres等選手輪替，同樣能保持一定火力，但是捕手、游擊手、左外野手則是洋基目前火力最欠缺的地方，後續可能還會有補強動作，但目前看來投打兼備的洋基，在新賽季仍非常備受看好能再度衝擊美東冠軍的王位。