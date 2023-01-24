MLB／新賽季球隊點評　不想再坦的芝加哥小熊

我是廣告 請繼續往下閱讀
Taillon加入後，小熊隊的前三號輪值將會由Marcus Stroman、Kyle Hendricks以及Taillon扛起，但後段輪值可能會是他們的隱憂，回鍋的Drew Smyly應該會是第四號先發，但是能否繳出與去年賽季同樣的成績不得而知，去年賽季在先發輪值的兩位投手Justin Steele、Keegan Thompson則可能是五號先發的競爭者。
小熊隊的後援則是他們需要擔心的，原本的守護神David Robertson在上季中被賣到費城費城人後，小熊就沒有固定且穩定的守護神人選，但在休賽季網羅了去年賽季在密爾瓦基釀酒人表現優異，並且曾經單季有多達41次救援成功紀錄的Brad Boxberger，他可能就是新賽季小熊隊的新任守護神。
而打線上雖然失去了明星捕手Willson Contreras以及休息室領袖Jason Heyward，但是補進了Bellinger、Swanson以及Mancini，對小熊的打線火力仍有長足的補強，再加上休息室領袖將會由Hosmer接手，還有在陣中的Ian Happ、鈴木誠也、Patrick Wisdom等強打，新賽季的小熊隊有機會在睽違兩年後，再度擠身季後賽行列。