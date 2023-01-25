MLB／新賽季球隊點評　更強的衛冕軍休士頓太空人

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放走了去年賽季的美聯賽揚獎得主Verlander，但是有鑒於他明年賽季就要40歲，身手能否保持還得打上一大問號，沒有將他續留也是預料之內，新賽季太空人在失去Verlander後，新任王牌可能會由去年賽季投出破紀錄優質先發場次的Cristian Javier接手，與Framber Valdez、Lance McCullers Jr.共組前三號輪值，而Luis Garcia與José Urquidy可能擔任球隊的後段輪值。
除了仍然堅強的先發陣容外，後援投手一直都是太空人非常穩定的戰力，守護神Ryan Pressly雖然已經34歲，但他加入太空人的五個球季都十分穩定，突然失速的可能性並不大，加上去年表現超驚人的Ryne Stanek、Bryan Abreu與一直以來都表現非常優異的Rafael Montero、Héctor Neris等投手，強勁的後援戰力成為太空人新賽季的最大優勢之一。
打線部分雖然失去近幾年的主戰一壘手Gurriel，但高齡38歲並且退化嚴重的他，已經不在球隊未來藍圖，休賽季網羅了前美聯MVP-José Abreu，大大提升一壘火力，再簽回老將Michael Brantley穩定外野打擊，再加上陣中明星打者Jose Altuve、Alex Bregman，與去年大驚奇小將Jeremy Peña，目前僅差捕手與中外野手的火力還沒填補到位，若後續再進行補強，有機會再挑戰新賽季的衛冕大業。