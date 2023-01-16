R35顛峰之作 ─ Nissan發表日規新年式改款GT-R

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新發表的日規2024年式改款GT-R車系，還新增了GT-R Premium edition T-spec與 GT-R Nismo Special edition兩款特式版，並且將在今年春天正式上市，GT-R Nismo則會在夏天上市。
Nissan GT-R以「向極致駕駛樂趣進化」為產品理念，持續提升其在高性能車壇的地位，新車型展現速度與乘坐質感間取得全新平衡，Nissan首席營運長Ashwani Gupta表示：「新車型採用全新車頭氣壩設計、尖端技術和工藝，堪稱 GT-R R35的巔峰之作。」
新改款GT-R外觀上明顯地修飾得更為圓滑與提升行路乘坐質感，同時有效改進空氣動力效果，以及在維持相同動力下，可降低噪音與振動，並透過調整聽覺感受來提升舒適性。
GT-R T-spec的T-spec 代表了 GT-R 引領和塑造時代的理念，其靈感源自Trend和Traction，以強大駕駛能力建立起時代的標竿。GT-R Premium edition T-spec搭載了專屬的懸吊系統與碳陶瓷碟盤煞車系統，提供平穩行駛與靈敏地操控樂趣。
GT-R Nismo則是最大限度地導入賽車技術，透過改進空氣動力性能、調整懸吊系統，並且在前軸中增配機械限滑差速器，使其成為史上性能最強的GT-R。而座艙內的亮點則是新設計的Recaro碳纖維桶型座椅，在兼具路感傳遞下保有高舒適性。GT-R Nismo Special Edition則是在引擎內部使用了高精度重量平衡之部件，包括：活塞環、連桿、曲軸，同時，還配置了使用透明塗層的Nismo專屬碳纖維引擎蓋。