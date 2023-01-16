再添1死！台中男駕車高速逆向撞2機車 雙載妹妹傷重不治
15日晚間7時許，一名47歲劉姓男子，為躲避遭警方攔查，一路逆向狂飆、闖紅燈，卻在東區振興路、東光園路口撞上2輛機車，當晚即造成1名65歲葉姓男騎士當場傷重不治，另一對雙載的3旬連姓姐妹兩人重傷，但稍早傳出，38歲的連姓妹妹送醫搶救後，因傷勢過重，也宣告不治。整起事故累計造成2死1重傷，而駕車的劉男，當下竟肇事逃逸躲到友人家，警方在深夜11時許將他逮補到案。
編輯中心／綜合報導
據了解，劉男事發當晚駕駛自小客車，不斷逆向行駛躲避警方攔查，警方立刻嗚警報器尾隨攔查，但該車沿建成路右轉復興東路後，又右轉東光路，在東光路與建成路口一路逆向，員警考量執勤安全，決定不續追，將依車牌就違規部分逕行舉發，不料，劉男就在警方棄追後約700多公尺遠的振興路、東光園路，疑似因闖紅燈而撞上連姓姊妹以及65歲葉姓男子等2輛機車，造成葉姓騎士傷重不治，另台雙載的連姓姊妹也受傷，姊姊左腳骨折送醫，妹妹傷重搶救，但仍因傷重宣告不治。
事發後，警方緊急成立專案小組，循線追查劉男蹤跡，迅速在事發3小時後於劉男友人位於烏日的住處緝獲到案，劉男到案後經酒測確認為酒駕情事，但其他涉刑事責任部分，將依規定查處並依法從嚴究辦。（編輯：林莞茜）