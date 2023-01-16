定期篩檢揪肺癌　術後輔助治療降低復發率

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肺癌高危險族群別輕忽 應每2年1次實施肺病篩檢臨床上，十位肺癌患者中，不到三位可接受開刀治療，因此絕不可輕忽這無聲殺手「肺癌」，而背後關鍵就在於定期健康檢查；黃文傑副部長表示，相較早期X光檢查容易有偽陰性，目前已有低劑量肺部電腦斷層(簡稱LDCT)篩檢能更有效檢測早期肺癌，因此包括50至74歲男性或45至74歲女性其父母、子女或兄弟姊妹曾罹肺癌者；以及一年吸菸30包以上的50至74歲吸菸史，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸者等，都應接受政府每2年1次免費LDCT篩檢，早期發現就能早期治療。
早期肺癌手術切除病灶 五年存活率可達九成早期肺癌通常能透過手術切除病灶，且有機會達到根除效果。以第一期肺癌而言，五年存活率可達九成以上；但隨著期別越高，復發率相對也增加，第三期肺癌的五年存活率將降至三成。因此後續化療、標靶藥物等輔助治療也成為整體治療成效的關鍵。黃文傑副部長提及，目前證據顯示某些基因突變可能會增加肺癌復發及轉移風險，隨著醫療技術進步，基因檢測項目越來越多，若能提早找出患者是否存有基因突變，例如EGFR，將能更精準治療肺癌。
基因檢測找出突變關鍵 術後精準輔助治療降低復發風險換句話說，不同患者可能會有不同的突變基因，適合的治療藥物也會不同，根據基因突變的狀況，就能給予患者個人化的專屬治療方式，透過精準治療，也能避免不必要的藥物副作用。黃文傑副部長解釋，傳統化療雖能延長存活率，但療程對於許多患者而言是另一種痛苦，引發的副作用讓許多患者難以承受，因此藉由基因檢測的方式，能給予醫師治療方向，評估病患適合先採以哪種治療，決定後續治療方向。早期肺癌手術後，一旦確認有無基因突變，就可考慮使用相對應的藥物作為輔助治療，降低術後復發風險；根據最新的研究，使用標靶藥物可大幅降低EGFR基因突變之病患術後的復發或死亡風險，藥物雖會造成皮膚、腸胃方面的副作用，但只要配合醫師的指示治療，病患不僅可維持工作、生活良好品質，家人的照顧也相對簡單，是有效提高存活期的治療方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56516
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