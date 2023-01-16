屋漏偏逢連夜雨！加州淹水未退冬季風暴又來 已釀19人死
美國加州（California）已經多日豪雨成災，洪水氾濫導致當地嚴重積水，甚至出現土石流災情，超過2500萬人受影響，其中有至少19人不幸罹難。然而美國氣象單位警告，接著當地將迎來下一波冬季風暴，不只雨還下不停，低溫可能更加危害民生。總統拜登（Joe Biden）也在14日宣布加州進入緊急狀態，預計利用聯邦資金救援重災區。
國際中心楊智傑／綜合報導
美國加州從去年12月底開始下起豪雨，洪水災情引發土石流與嚴重積水，有5歲男童因此遭沖走仍下落不明。國家氣象局（NWS）警告，自週三（18）開始當地將出現持續到週末的降雨與風暴，山區更會出現大量降雪。
位於加州的薩利納斯（Salinas）作為美國重要農業生產加工中心，在今年第一波冬季風暴持續的情況下，當地農業恐受嚴重威脅。天氣預報中心指出，週期性降雨預計導致內華達山脈（Sierra Nevada）沿線的降雨量達到50毫米至101毫米。
不僅如此，截至本週末當地仍有超過2.4萬人無電可用。州長辦公室發言人喬納森古德爾也說，截至週日上午，全州有14411人被疏散。
白宮對此緊急發布聲明，總統拜登已正式宣布加州發生「重大災難」，預計動用聯邦政府預備金來進行援助，包含受災地區居民的臨時住所、房屋修繕補助、中小企業災後恢復等。