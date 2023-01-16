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陸返台陽性率14％　蘇貞昌指示緊盯疫情、監控防疫物資

▲蘇貞昌今日上午召開擴大防疫會議，對於春節將至指示緊盯疫情發展，並監測醫療與防疫物資。（圖／行政院提供）
▲蘇貞昌今日上午召開擴大防疫會議，對於春節將至指示緊盯疫情發展，並監測醫療與防疫物資。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

行政院長蘇貞昌今（16）日上午召開擴大防疫會議，針對國內外疫情發展情形、邊境開放後現況以及疫苗施打情況等議題進行討論。指揮中心指出，今年元旦起至14日，中國直航入境旅客PCR陽性率為14％，金馬小三通陽性率為11%。蘇貞昌指示，本周即將進入春節連假，請指揮中心緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需，讓民眾能夠安心過好年。

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擴大防疫會議中，指揮中心指出，中國本土疫情仍嚴峻，住院及死亡皆處高峰，各地已開始湧現春運人潮，人口流動將對疫情產生重大影響，預期春節前、後疫情上升。另計劃自中國出境前往新加坡、韓國、日本、泰國等國的人數增加，長程航班則以前往美國、英國、澳洲為多，而多國已陸續宣布加強自中國入境旅客管制措施，德國、比利時、盧森堡等國已建議國民非必要勿前往中國。

指揮中心說，有關國內疫情部分，全國新增病例數雖較前一周下降15%，本周進入春節前國人聚餐、南北人群交流以及返國高峰期，指揮中心將持續監測國內變異株檢出情形及嚴重度變化。

指揮中心指出，最近一周入境17萬3577人次，其中自中國入境1萬6254人次，自港、澳入境2萬614人次，農曆春節當周自中國入境訂票人數約為1萬2197人次，預估入境人數將持續增加；此外，自本月1日至14日實施自中國直航航線入境旅客採檢唾液PCR，累計採檢2萬1478人，陽性3057人，陽性率約為14%；本月7日至14日金馬地區民眾春節交通專案旅客採檢唾液PCR，累計採檢579人，陽性65人，陽性率約為11%。

針對疫苗接種狀況，指揮中心報告表示，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為94%，第2劑為88.9%，第3劑為75.9%，第4劑施打率則為21.1%，累積施打已超過6593萬人次，目前疫苗接種作業順利、次世代疫苗數量充足，將持續加強宣導並鼓勵民眾接種。

蘇貞昌表示，感謝指揮中心應變得宜，目前針對自中國入境以及金馬地區民眾春節交通專案旅客所執行唾液PCR採檢措施皆順利運作，成功採檢出陽性旅客並續行相關防疫隔離措施，本周即將進入春節連假，民眾聚餐、參與活動及跨縣市旅遊的頻率大幅提升，請指揮中心持續緊盯疫情發展，並監測發燒感冒藥等各類醫療與防疫物資，以備不時之需，讓民眾能夠安心過好年。

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