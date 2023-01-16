▲ 摩登當代美宅！Citroën C5 Aircross 全新改款

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擁有百年造車根基的 Citroën，不僅以過人美學與創意獨步車壇，造車視野更屢屢讓人驚艷。從C5 Aircross 推出之際，緊扣休旅車應有初衷，讓全家人坐得開心、用得放心、駕得安心等面向加以思考，特別強調休旅車款逐漸被車壇遺忘的「舒適」訴求，從動力輸出、底盤調校、座艙鋪陳等面向無一不緊扣「舒適」主題，成為家庭買家選擇移動夥伴的好選擇之一。
立足既有優異基礎，小改款 C5 Aircross 注入品牌獨有美學基因，原先圓潤結實且明顯外張的肌理線條中，加上Citroën 全新品牌識別語彙，延伸自 Citroën Cexperience 概念車設計思維，雙人字形廠徽成為水箱罩重點，並將人字形特色於兩側頭燈的日行燈型中呼應，再搭配前保桿兩側垂直氣壩、下方延伸的前下擾流，為小改款 C5 Aircross 賦予更進取的未來氛圍，清楚展現大膽的法式風格。
透過反差顏色、異材質組合等元素，小改款 C5 Aircross 同樣於車側展現過人的美學天份，且最具特色的Airbump 飾框不僅強化家族特色，更加乘了 Outdoor 氛圍。車尾也帶來了一抹新意，3D 立體造型的 LED 尾燈，不僅以橫向的燈型設計與頭燈呼應，也與後保桿下方的兩側尾飾框相匹配。
先進科技與舒適氛圍的完美兼容
建立在舒適前提的基礎上，小改款 C5 Aircross 透過先進數位科技的積極導入，與現代人習慣的數位生活大幅接軌。舉凡是駕駛眼前的 12.3 吋全彩數位儀表顯示幕、中控台上的 8 吋全彩觸控螢幕，同步整合 MIRROR SCREEN 鏡射系統，包含 Apple Carplay 與 Android Auto 等連線模式皆包含在內。中央鞍座的設計，則透過全新導入的電傳線控撥動排檔控制釋放了更多的空間機能，多處的置物空間與置杯架，讓隨身小物或飲料皆物有定位，對於舒適的目標，小改款 C5 Aircross 也以貼心的收納高手來詮釋。
提及舒適，當然不能不提讓許多車主驚艷的座椅設計，小改款 C5 Aircross 更導入新世代 CITROËN ADVANCED COMFORT 座椅設計，不僅外觀覆以獨特造型與異材質組合，於視覺層次、親膚舒適度表現更為上乘，內部更透過特殊材質的高密度泡綿與結構設計，達到有效減緩路況震動的效果，讓乘坐品質與支撐度更臻完美。
化身家中收納高手 空間機能效率最大化
模組化設計的後排座椅，同樣是小改款 C5 Aircross 的特色之一，獨立三張後座座椅設計，每張座椅都擁有各自獨立的調整功能，椅面可個別前後滑移 15 公分、椅背角度具5段傾斜調整機制，不僅讓每位乘客可調整最適自己身型的舒適坐姿，更可依照置物需求個別調整座椅收納與否。
也因後排座椅的調整彈性，在座椅後移至底、標準五人乘坐狀態下，小改款 C5 Aircross 就擁有傲視同級的 580 公升後廂置物容積，若把後排座椅全數前滑搭配座椅傾斜角度調整，標準乘坐狀態下進一步可擴充至 720 公升。如把後座椅背全數傾倒打平，寬敞且平整的 1,630 公升空間立刻可供使用。要舒適載人、要滿載露營用品，小改款 C5 Aircross 都能輕鬆勝任，展現高效率的空間利用與使用彈性。
輕盈動力匹配魔毯行路質感 最適家用休旅當仁不讓
小改款 C5 Aircross 高效能的表現，同步揮灑在動力性能的面向。提供兩款通過最新Euro 6 歐洲六期環保法規的小排氣量渦輪增壓汽油引擎供選擇，除了 1.6L PureTech 版本以外，另一就是此次試駕主角 1.2L PureTech，實際僅 1,199c.c. 的排氣量，不僅全年牌照稅與燃料費負擔僅需新台幣 8,640 元，還能輸出高達 130bhp/5,500rpm 最大馬力與 230Nm/1,750rpm 最大扭力輸出，匹配上 EAT8 多模式 8 速手自排變速系統之後，「輕盈、靈敏」成為了此動力組合的最佳形容。
從起步開始，輕點油門就可獲得明顯的加速推力，搭配指向清晰且輕手的方向盤操作特性，駕馭小改款 C5 Aircross 完全無需任何適應，就可以輕鬆容易的方式，感受動力與車身動態的靈活與輕巧；若再搭配 DRIVE MOD E調整，具備ECO、標準、運動等三種模式選擇，針對油門反應、換檔邏輯加以改變，更賦予了車輛截然不同的駕馭調性，在舒適的基礎上再加添駕馭樂趣。
要能完美達成最舒適休旅車的目標，小改款 C5 Aircross 所配置的 Progressive Hydraulic Cushions 魔毯液壓懸吊系統絕對居功厥偉。身為全球首輛搭載液壓懸吊系統車款 DS 催生者的 Citroën，針對小改款 C5 Aircross 所搭載的液壓懸吊系統採用獨家開發的雙阻尼與漸進式油道，可自動依照路面顛簸幅度加以吸震，大幅減少因起伏而造成的不適晃動，此點於台灣的路況上特別有感，尤其是行經破碎路面、減速條時，都能有效減少碎震傳遞至車室內的狀況，「魔毯」般的行路感，絕對是讓車內每位乘客都有感的優點。
如家般的安心 先進安全科技全方位守護
要給予像家一樣的安心感，也是小改款 C5 Aircross 列為的首要項目，因此配備了符合Level 2 半自動駕駛等級的ADAS 先進駕駛輔助系統，舉凡是 ABSM 主動式盲點偵測警示系統、ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB 主動式緊急煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HADC 陡坡緩降系統、HBA 智慧型遠近頭燈切換系統、HAD 高速公路駕駛輔助功能、HAS 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整、LKA 車道維持輔助系統 / LPA 車道保持輔助系統、SLI 速率掃描與辨識系統，以及前 / 後雷達＋後環景駐車輔助等，透過先進科技的輔助，達到防患未然的安全防護等級。
再次強調休旅車應有的「舒適」初衷，透過創新品牌設計語彙的導入，為小改款 C5 Aircross 注入了接軌未來的前瞻理念，結合既有傲視同級的舒適優勢，再次精準詮釋了當代休旅車該有的態度與身手。幸福美滿的家庭該如何選擇移動工具？小改款 C5 Aircross 應該是很好的解答！