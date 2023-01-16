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摩登當代美宅！Citroën C5 Aircross 全新改款

▲ 摩登當代美宅！Citroën C5 Aircross 全新改款
▲ 摩登當代美宅！Citroën C5 Aircross 全新改款

2GameSome - 有車賞

從問世以來，Citroën C5 Aircross 以家為名，立志打造最舒適 SUV，獲得諸多消費者高度共鳴。如今 C5 Aircross 迎來小改款，立基原先同級唯一的舒適優勢，加諸嶄新設計元素與科技，讓 C5 Aircross 不僅是最舒適的家，更是最摩登與便利的當代美宅。

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嶄新設計語彙注入  更具摩登時尚新意

擁有百年造車根基的 Citroën，不僅以過人美學與創意獨步車壇，造車視野更屢屢讓人驚艷。從C5 Aircross 推出之際，緊扣休旅車應有初衷，讓全家人坐得開心、用得放心、駕得安心等面向加以思考，特別強調休旅車款逐漸被車壇遺忘的「舒適」訴求，從動力輸出、底盤調校、座艙鋪陳等面向無一不緊扣「舒適」主題，成為家庭買家選擇移動夥伴的好選擇之一。

立足既有優異基礎，小改款 C5 Aircross 注入品牌獨有美學基因，原先圓潤結實且明顯外張的肌理線條中，加上Citroën 全新品牌識別語彙，延伸自 Citroën Cexperience 概念車設計思維，雙人字形廠徽成為水箱罩重點，並將人字形特色於兩側頭燈的日行燈型中呼應，再搭配前保桿兩側垂直氣壩、下方延伸的前下擾流，為小改款 C5 Aircross  賦予更進取的未來氛圍，清楚展現大膽的法式風格。

延伸自 Citroën Cexperience 概念車思維，全新設計的雙人字形廠徽成為水箱罩重點，並將人字形特色於兩側頭燈的日行燈型中呼應。
延伸自 Citroën Cexperience 概念車思維，全新設計的雙人字形廠徽成為水箱罩重點，並將人字形特色於兩側頭燈的日行燈型中呼應。
透過反差顏色、異材質組合等元素，小改款 C5 Aircross 同樣於車側展現過人的美學天份，且最具特色的Airbump 飾框不僅強化家族特色，更加乘了 Outdoor 氛圍。車尾也帶來了一抹新意，3D 立體造型的 LED 尾燈，不僅以橫向的燈型設計與頭燈呼應，也與後保桿下方的兩側尾飾框相匹配。

Airbump 飾框依舊是車側最大亮點，也同步加乘 Outdoor 氛圍。
Airbump 飾框依舊是車側最大亮點，也同步加乘 Outdoor 氛圍。
3D 立體造型的 LED 尾燈以橫向的燈型設計與頭燈呼應。
3D 立體造型的 LED 尾燈以橫向的燈型設計與頭燈呼應。
先進科技與舒適氛圍的完美兼容

建立在舒適前提的基礎上，小改款 C5 Aircross 透過先進數位科技的積極導入，與現代人習慣的數位生活大幅接軌。舉凡是駕駛眼前的 12.3 吋全彩數位儀表顯示幕、中控台上的 8 吋全彩觸控螢幕，同步整合 MIRROR SCREEN 鏡射系統，包含 Apple Carplay 與 Android Auto 等連線模式皆包含在內。中央鞍座的設計，則透過全新導入的電傳線控撥動排檔控制釋放了更多的空間機能，多處的置物空間與置杯架，讓隨身小物或飲料皆物有定位，對於舒適的目標，小改款 C5 Aircross 也以貼心的收納高手來詮釋。

一坐進小改款 C5 Aircross 座艙，可立刻感受到先進科技與舒適氛圍的完美兼容。
一坐進小改款 C5 Aircross 座艙，可立刻感受到先進科技與舒適氛圍的完美兼容。
12.3 吋全彩數位儀表顯示幕具備多樣模式可供設定，駕駛可依自身喜好選擇想要的儀表板介面。
12.3 吋全彩數位儀表顯示幕具備多樣模式可供設定，駕駛可依自身喜好選擇想要的儀表板介面。
8 吋全彩觸控螢幕整合 MIRROR SCREEN 鏡射系統，包含 Apple Carplay 與Android Auto 等連線模式皆包含在內。
8 吋全彩觸控螢幕整合 MIRROR SCREEN 鏡射系統，包含 Apple Carplay 與Android Auto 等連線模式皆包含在內。
全新導入的電傳線控撥動排檔控制釋放更多空間機能。
全新導入的電傳線控撥動排檔控制釋放更多空間機能。
提及舒適，當然不能不提讓許多車主驚艷的座椅設計，小改款 C5 Aircross 更導入新世代 CITROËN ADVANCED COMFORT 座椅設計，不僅外觀覆以獨特造型與異材質組合，於視覺層次、親膚舒適度表現更為上乘，內部更透過特殊材質的高密度泡綿與結構設計，達到有效減緩路況震動的效果，讓乘坐品質與支撐度更臻完美。

全新世代 CITROËN ADVANCED COMFORT 座椅設計外觀覆以獨特造型與異材質組合，內部更透過特殊材質的高密度泡綿與結構設計，讓乘坐品質更臻完美。
全新世代 CITROËN ADVANCED COMFORT 座椅設計外觀覆以獨特造型與異材質組合，內部更透過特殊材質的高密度泡綿與結構設計，讓乘坐品質更臻完美。
化身家中收納高手  空間機能效率最大化

模組化設計的後排座椅，同樣是小改款 C5 Aircross 的特色之一，獨立三張後座座椅設計，每張座椅都擁有各自獨立的調整功能，椅面可個別前後滑移 15 公分、椅背角度具5段傾斜調整機制，不僅讓每位乘客可調整最適自己身型的舒適坐姿，更可依照置物需求個別調整座椅收納與否。

獨立三張後座座椅每一張都擁有各自獨立的調整功能，椅面可個別前後滑移 15公分、椅背角度具 5 段傾斜調整機制。
獨立三張後座座椅每一張都擁有各自獨立的調整功能，椅面可個別前後滑移 15公分、椅背角度具 5 段傾斜調整機制。
也因後排座椅的調整彈性，在座椅後移至底、標準五人乘坐狀態下，小改款 C5 Aircross 就擁有傲視同級的 580 公升後廂置物容積，若把後排座椅全數前滑搭配座椅傾斜角度調整，標準乘坐狀態下進一步可擴充至 720 公升。如把後座椅背全數傾倒打平，寬敞且平整的 1,630 公升空間立刻可供使用。要舒適載人、要滿載露營用品，小改款 C5 Aircross 都能輕鬆勝任，展現高效率的空間利用與使用彈性。

透過後座椅調整彈性，小改款 C5 Aircross 後廂容積可在 580 公升至 1,630 公升間快速轉換。
透過後座椅調整彈性，小改款 C5 Aircross 後廂容積可在 580 公升至 1,630 公升間快速轉換。
輕盈動力匹配魔毯行路質感  最適家用休旅當仁不讓

小改款 C5 Aircross 高效能的表現，同步揮灑在動力性能的面向。提供兩款通過最新Euro 6 歐洲六期環保法規的小排氣量渦輪增壓汽油引擎供選擇，除了 1.6L PureTech 版本以外，另一就是此次試駕主角 1.2L PureTech，實際僅 1,199c.c. 的排氣量，不僅全年牌照稅與燃料費負擔僅需新台幣 8,640 元，還能輸出高達 130bhp/5,500rpm 最大馬力與 230Nm/1,750rpm 最大扭力輸出，匹配上 EAT8 多模式 8 速手自排變速系統之後，「輕盈、靈敏」成為了此動力組合的最佳形容。

試駕的小改款 C5 Aircross 1.2L PureTech動力版本，具備 130bhp/230Nm 輸出表現，可提供相當輕盈與活潑的加速調性。
試駕的小改款 C5 Aircross 1.2L PureTech動力版本，具備 130bhp/230Nm 輸出表現，可提供相當輕盈與活潑的加速調性。
具備 ECO、標準、運動等三種模式的 DRIVE MODE，賦予車輛截然不同的駕馭調性。
具備 ECO、標準、運動等三種模式的 DRIVE MODE，賦予車輛截然不同的駕馭調性。
從起步開始，輕點油門就可獲得明顯的加速推力，搭配指向清晰且輕手的方向盤操作特性，駕馭小改款 C5 Aircross 完全無需任何適應，就可以輕鬆容易的方式，感受動力與車身動態的靈活與輕巧；若再搭配 DRIVE MOD E調整，具備ECO、標準、運動等三種模式選擇，針對油門反應、換檔邏輯加以改變，更賦予了車輛截然不同的駕馭調性，在舒適的基礎上再加添駕馭樂趣。

駕馭小改款 C5 Aircross 完全無需任何適應，就可以輕鬆容易的方式，感受動力與車身動態的靈活與輕巧。
駕馭小改款 C5 Aircross 完全無需任何適應，就可以輕鬆容易的方式，感受動力與車身動態的靈活與輕巧。
要能完美達成最舒適休旅車的目標，小改款 C5 Aircross 所配置的 Progressive Hydraulic Cushions 魔毯液壓懸吊系統絕對居功厥偉。身為全球首輛搭載液壓懸吊系統車款 DS 催生者的 Citroën，針對小改款 C5 Aircross 所搭載的液壓懸吊系統採用獨家開發的雙阻尼與漸進式油道，可自動依照路面顛簸幅度加以吸震，大幅減少因起伏而造成的不適晃動，此點於台灣的路況上特別有感，尤其是行經破碎路面、減速條時，都能有效減少碎震傳遞至車室內的狀況，「魔毯」般的行路感，絕對是讓車內每位乘客都有感的優點。

配置的 Progressive Hydraulic Cushions 魔毯液壓懸吊系統可自動依照路面顛簸幅度加以吸震，大幅減少因起伏而造成的不適晃動，此點於台灣路況上特別有感。
配置的 Progressive Hydraulic Cushions 魔毯液壓懸吊系統可自動依照路面顛簸幅度加以吸震，大幅減少因起伏而造成的不適晃動，此點於台灣路況上特別有感。
如家般的安心  先進安全科技全方位守護

要給予像家一樣的安心感，也是小改款 C5 Aircross 列為的首要項目，因此配備了符合Level 2 半自動駕駛等級的ADAS 先進駕駛輔助系統，舉凡是 ABSM 主動式盲點偵測警示系統、ACC 主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB 主動式緊急煞車輔助系統、DAA 駕駛注意力警示系統、EPB 電動駐煞車、FCW 前方車距警示系統、HADC 陡坡緩降系統、HBA 智慧型遠近頭燈切換系統、HAD 高速公路駕駛輔助功能、HAS 斜坡起步輔助系統、ISA 智慧型速率調整、LKA 車道維持輔助系統 / LPA 車道保持輔助系統、SLI 速率掃描與辨識系統，以及前 / 後雷達＋後環景駐車輔助等，透過先進科技的輔助，達到防患未然的安全防護等級。

再次強調休旅車應有的「舒適」初衷，透過創新品牌設計語彙的導入，為小改款 C5 Aircross 注入了接軌未來的前瞻理念，結合既有傲視同級的舒適優勢，再次精準詮釋了當代休旅車該有的態度與身手。幸福美滿的家庭該如何選擇移動工具？小改款 C5 Aircross 應該是很好的解答！

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