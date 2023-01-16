Subaru 2023年新加坡車展性能傳奇WRX和WRX Wagon正式發表，Forester e-Boxer Hybrid GT Edition特仕版同步展演

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在本次車展的專屬展示區上，Subaru熱情邀請拉力賽與賽車運動迷們共同見證傳奇重生，隆重發表全新第五代WRX與WRX Wagon！這兩款車型皆以先進SGP全球模組化底盤為基礎打造而成，大幅提升車輛剛性，成為性能駕馭的堅固基石。在SGP全球模組化底盤作為運動性能的基礎上，新一代WRX將成為一款性能出眾，同時擁有令人驚豔舒適度的跑車。因此，讓人熱血沸騰的駕馭體驗，將不再伴隨緊繃的疲憊感。全新WRX和WRX Wagon將全面點燃您對速度的感官體驗！
Subaru 一路以來所堅持的「動感、沈穩」在WRX上得到了完美體現，同時以更大膽的設計手法重新塑造，成就房車與旅行車型。新款WRX和WRX Wagon的外觀造型源自於2017年東京車展上的Viziv Performance概念車和2018年日內瓦國際車展上的Viziv Tourer概念車，與前一代車型相比，新WRX比以前長75mm，寬30mm，低10mm，軸距增加了25mm（來到2675mm）。新WRX Wagon比以前的Levorg長65mm，寬15mm，高10mm，軸距增加了20mm（來到2670毫米）。兩款車型皆以SGP全球模組化底盤所打造，極大化車身剛性，為極限性能駕馭提供了完善的基礎。
高性能的核心是Subaru旗下代號FA24的水平對臥渦輪增壓引擎，而新引擎同時也進行了獨特的調校設定。這具2.4升水平對臥四缸16氣門缸內直噴引擎的設計，正是專為在公路和賽道上提供卓越的駕駛樂趣而生。主要的機械結構變化在於排氣量增加（從1998 c.c.增加到2387 c.c.），以及一組效能卓越的渦輪增壓器（採用一組雙渦流渦輪，透過電腦控制的排氣門和空氣旁通閥，以提高渦輪效率），新款水平對臥引擎可在5600轉速時產生275匹最大馬力，並且在2000-5200轉速時產生350牛米扭力峰值。房車和旅行車型均配置 "8速 Lineartronic CVT無段變速箱’’。由於採用了 "運動模式換擋控制 "技術，新的變速箱提供了自排的便利性和更靈敏的換檔反應。
WRX和WRX Wagon均配備了EyeSight 4.0智能安全駕駛輔助系統，這套Subaru獨步車壇的駕駛輔助技術，仰賴於創新的立體攝影鏡頭，而原廠對於硬體和軟體的重大改進，使這套最先進的安全駕駛輔助系統更加便利實用。
Subaru EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，透過全新的功能套件，使駕駛更輕鬆、更安全。
ACC主動車距控制定速巡航系統
LCF車道維持置中系統
LDP車道偏離輔助系統
PCB預防碰撞自動煞車系統
AES緊急自動轉向輔助系統
LSW車道偏擺警示系統
LDW車道偏移輔助系統
PCTM預防碰撞油門控制系統
LVSA前車駛離警示系統
Subaru的首款純電SUV Solterra將首次現身於新加坡。Solterra搭載結合X-MODE脫困科技的對稱式全時四輪驅動系統（包括陡坡緩降系統和五段速域抓地力控制），同時具備電動休旅車中最高的底盤離地高度，完美結合Subaru品牌核心科技與出色越野基因。
這款無境不至的純電SUV以e-Subaru全球模組化底盤打造，整體底盤結構則是專為Subaru電動車款而設計，以扁平電池模組鋪排作為特點，使它能夠兼具低重心與高剛性車體的雙重特質。
此外，Solterra的純電動力系統由兩個獨立的eAxle永磁同步馬達（前、後軸各一配置）提供動力，最大馬力達215匹，峰值扭力達34.4公斤米。同時，本車所搭載的S-PEDAL駕駛模式，可用於煞車動能回收，駕駛者可按照不同需求喜好進行設定。Solterra具備71.4 kWh容量的電池，依據 WLTP 法規測試，最高行駛續航里程為414公里。
Solterra擁有一套極為全面的先進安全技術，例如達到Level 2 等級的智能駕駛輔助系統，以及智能停車輔助系統及道路號誌辨識輔助功能，是一款多功能的純電SUV。無論遇到何種天氣和道路狀況，都能憑藉著卓越的越野穿越能力，賦予駕駛者感受令人激賞的操控性能與越野駕馭體驗。
Solterra的外觀採用了Subaru新一代的 "Bolder "設計理念，融入了 "Dynamic x Solid "設計造車手法。Solterra採用了獨特的Subaru六邊形護罩、序列式LED燈組、20吋鋁合金輪圈以及專屬後擾流套件，使Solterra成為一款精緻的戶外運動SUV。此外，低矮的引擎蓋線條也有助於勾勒SUV的時尚造型、空氣動力學性能和出色的前方視野。整體外觀設計和空氣動力學概念則提供了更好的駕駛穩定性和續航里程。
Solterra的車室係基於駕駛導向而生，配有7吋TFT數位儀錶、12.3吋觸控式多媒體資訊幕和電子後視鏡。此外真皮座椅提供極致舒適的乘坐體感，全景天窗則為戶外活動增添了更多樂趣氛圍。
正統日本製造的純電Solterra SUV為電動車領域帶來更多越野和戶外探索可能性，使這款隨處可去的電動車的未來駕駛者能夠過上非凡的全電動冒險生活
全新Forester e-boxer Hybrid與Forester GT Edition帶你輕鬆享受精彩生活
Forester e-Boxer Hybrid車款及更具運動化特質的Forester GT Edition（GT Edition涵蓋2.0i-L EyeSight和e-BOXER 2.0i-S EyeSight Hybrid兩款車型），皆搭載Subaru迄今為止最先進的EyeSight 4.0智能駕駛安全輔助系統，和一系列精進優化的主動安全功能。可自主進行電能回充的輕油電複合動力系統無疑承繼了完整的Subaru基因。EyeSight 4.0為Subaru最先進的智能駕駛安全輔助技術，其立體攝影鏡頭宛如駕駛的第二雙眼，協助行車安全並減少事故發生可能。
全新動力核心由獨特的e-Boxer引擎提供動能，其特點是將Subaru的Boxer水平對臥汽油引擎與電動馬達和高壓電池完美結合。此具新款動力系統主要著眼於提高整體效率而打造，並能自動且毫不費力地在三種駕駛模式間進行切換。搭載e-Boxer引擎的Forester提供駕駛更平穩的操控、更靈敏的加速，及更強悍的越野性能與效能。 這套複合動力系統的設計主要是為了提供效率，因為它能夠自動和毫不費力地在三種駕駛模式之間切換。
- EV（純電動）。
- 引擎（僅汽油引擎）
- 電動馬達輔助（電動馬達和汽油引擎相結合），以適應各種條件。
在EV模式下，動力僅由電動馬達提供。在汽油引擎動力效率不高的駕駛條件下，如車輛從靜止狀態加速，或在早晨高峰期擁堵或下班後的交通中，EV模式就會啟動。如果需要更多的動力或電池電量水位低，引擎可能會自動切換到電機輔助或引擎模式。
今日於新加坡車展首度亮相的Forester GT Edition，則是全車系中最具跑格元素的旗艦車型。其所搭載獨特的GT專屬空力套件，透過前下擾流板、後下擾流板、車側擾流板、車頂後擾流尾翼以獲得更好的空氣力學表現，同時賦予外觀更具動感特質。此外引人注目的客製化18吋鋁合金輪圈更是外觀進化的關鍵元素。Forester GT Edition車室座艙內部的真皮座椅，採用靈感源自歐洲豪華旅行車的鑽石絎縫設計；座椅兩側壓印GT專屬標誌，以彰顯其獨特性。
Subaru透過與前Subaru全球先進設計總監小林正彥先生，及著名的Giken Co. Ltd株式会社技研製作所密切合作下，將Forester GT Edition全面運動進化升級，並與其他Forester車型做出明顯區別。小林先生原為Subaru創始團隊的一員，該團隊為Subaru打造超過12款結合獨特外觀設計的市售車型，其中包括WRX STI傳奇性能車款。小林先生也親自為意美汽車集團（Motor Image Group）主導全新GT Edition的設計開發工作。
EyeSight 智能駕駛安全輔助系統
獲獎無數的 Subaru EyeSight 智能駕駛安全輔助系統如今變得更為直覺。系統透過創新的立體攝影鏡頭得到了完善優化，這尤其在新加坡交通容易壅塞的路況尤其有用。EyeSight 智能駕駛安全輔助系統如今涵蓋九大功能，其中三個為全新配置，即AES緊急自動轉向輔助系統、LCF車道維持置中系統和LDP車道偏離輔助系統，而PCB預防碰撞自動煞車系統和ACC主動車距控制定速巡航系統則得到了優化改進。
AES緊急自動轉向輔助系統有助於Forester閃避前面的車輛或障礙物，以避免發生事故（最高80公里/小時）。
ACC主動車距控制定速巡航系統含LCF車道維持置中功能。這有助於引導Forester，使其保持在車道中間，無論道路是直的還是略有彎曲。該功能在高速公路交通中幫助駕駛，使Forester與前面的車輛保持安全距離。
EyeSight 4.0的LDW車道偏移輔助系統包括LDP車道偏離輔助系統。當它偵測到駕駛員在以60公里/小時以上的速度行駛時即將越過車道線/車道標線時，將輔助轉動方向盤，向車道的內側移動。
智能駕駛警示系統（DMS）
該系統使用紅外線攝影鏡頭和面部識別技術來監測駕駛員的眼睛，並在系統偵測到駕駛員分心或疲勞時發出警示聲提醒駕駛專注前方路況。DMS還能記住五位駕駛人對其座椅和後照鏡位置以及空調控制的個人設置。它可以在面部識別後自動調整車廂環境設定。
Forester e-Boxer Hybrid現在採用DMS手勢控制空調溫度功能。一個簡單的手勢就能調整設定溫度，進一步增加了便利性和安全性。
Russ Swift的驚心動魄飄移秀
作為歷屆新加坡車展的必訪之處，Russ Swift帶著令人瞠目結舌的表演強勢回歸！本屆車展活動期間，每天都安排有多場精彩表演，觀眾可以親眼目睹這位傳奇特技車手，親身表演他那令人震驚的招牌特技，包括Russ Swift Parallel Park、J-turn Power Slide、Donut moves、Two Wheeling、dance routines等等。在每場表演結束時，更可以在獨家簽名會上與Russ Swift近距離接觸，感受他平易近人的魅力。
RUSS所創下金氏世界紀錄一覽：
在最狹窄的空間內’’Parallel Park’’（他於1993 年8 月5 日創下，並於1998 年9 月29 日再次打破自己的紀錄）。
在最狹窄的空間內完成’’J-turn’’（高速倒車，然後在一個狹窄的空間內將車旋轉180度，這是他在1998年9月創造的）。
最快時間內完成10 個“Donut moves”（於2004 年9 月11 日創下）。
在Subaru X Russ Swift的特技表演秀中，以上特技動作均會呈現，以安全和操控性能聞名的Subaru，這些特技在許多東南亞市場上都讓觀眾驚歎。在Russ 的表演中均使用標準版 Subaru車款，並未經過特殊改裝，唯一的調整是FORESTER特技中的差速鎖定裝置。因此，這些由我們贊助商Motul聯合推出的特技表演，真實地展示了Subaru汽車的堅固耐用特質和操控特性，它們絕對是 Russ 在進行全球巡迴表演時的首選車款！