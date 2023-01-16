以經典迎向動力新時代，Toyota於東京改裝車展展出兩款新世代動力概念車

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近期Toyota對於新能源動力發展，投注與曝光最多應該就是氫能源動力了，有別以往的燃料電池電動車，Toyota的氫能源動力仍是以內燃機為基礎，燃料油燃油改為氫氣，並以Corolla H2 陸續參加了多項賽事，以映證該動力系統的相關適應性。
而本次東京車展，Toyota則是以經典的AE86為基礎，改裝了兩輛新世代動力概念車：
AE86 H2 Concept （氫能源動力車）
如前述，TGR和ROOKIE Racing在日本的 Super Taikyu 系列賽中，以利「製造更好的賽車」為發想，並參賽獲得相關技術，開發了可享受內燃機車款原有的聲浪與機械運作感的氫氣引擎，移植到了AE86上，搭配上了自Toyota已經在販售的Mirai燃料電池電動車所使用的兩組高壓儲氣筒，為氫氣引擎提供燃料，其他包括噴氣嘴、供氣管、火星塞等改裝則都保持在最低限度內。
AE86 BEV Concept （純電動車）
除了氫能源動力車，Toyota還展出了搭載純電動力的AE86，在維持AE86的輕量化車身結構，與維持前後配重平衡下，導入了與Lexus共同研發、且現已落實在市售車使用的電動化技術，包括使用了Tundra HEV的電動馬達與Prius PHEV的電池等，再搭配手排變速箱下，創造出更大的駕駛樂趣。
而且上述的兩款AE86概念車，透過與改裝廠合作，共同為碳中和做出貢獻，兩輛車都配置了翻新的二手座椅和安全帶，以及由回收材料製成的安全帶襯墊等部品。
要說Toyota目前應該是最熱血的日本車廠，應該沒有太多人反對，在豐田章男社長的領導下，在維持原有的市售車販售步調與新科技開發下，不對推出充滿駕駛樂趣的性能車款，完全顛覆Toyota很久以前那種給人保守、無趣的形象了。