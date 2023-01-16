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以經典迎向動力新時代，Toyota於東京改裝車展展出兩款新世代動力概念車

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Toyota近期致力推動氫燃料引擎與純電動力系統的發展，而與過往許多車廠都以推出炫麗概念車來展現開發成果有所不同的是，Toyota在本屆東京車展中，展出了AE86 H2 Concept、AE86 BEV Concept兩款以經典AE86為基礎改裝的新世代動力概念車。

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近期Toyota對於新能源動力發展，投注與曝光最多應該就是氫能源動力了，有別以往的燃料電池電動車，Toyota的氫能源動力仍是以內燃機為基礎，燃料油燃油改為氫氣，並以Corolla H2 陸續參加了多項賽事，以映證該動力系統的相關適應性。

而本次東京車展，Toyota則是以經典的AE86為基礎，改裝了兩輛新世代動力概念車：

AE86 H2 Concept （氫能源動力車）

如前述，TGR和ROOKIE Racing在日本的 Super Taikyu 系列賽中，以利「製造更好的賽車」為發想，並參賽獲得相關技術，開發了可享受內燃機車款原有的聲浪與機械運作感的氫氣引擎，移植到了AE86上，搭配上了自Toyota已經在販售的Mirai燃料電池電動車所使用的兩組高壓儲氣筒，為氫氣引擎提供燃料，其他包括噴氣嘴、供氣管、火星塞等改裝則都保持在最低限度內。

AE86 BEV Concept （純電動車）

除了氫能源動力車，Toyota還展出了搭載純電動力的AE86，在維持AE86的輕量化車身結構，與維持前後配重平衡下，導入了與Lexus共同研發、且現已落實在市售車使用的電動化技術，包括使用了Tundra HEV的電動馬達與Prius PHEV的電池等，再搭配手排變速箱下，創造出更大的駕駛樂趣。

而且上述的兩款AE86概念車，透過與改裝廠合作，共同為碳中和做出貢獻，兩輛車都配置了翻新的二手座椅和安全帶，以及由回收材料製成的安全帶襯墊等部品。

要說Toyota目前應該是最熱血的日本車廠，應該沒有太多人反對，在豐田章男社長的領導下，在維持原有的市售車販售步調與新科技開發下，不對推出充滿駕駛樂趣的性能車款，完全顛覆Toyota很久以前那種給人保守、無趣的形象了。

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