巴金森需長期抗戰！　一次了解症狀、用藥趨勢、支持管道

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手抖就是巴金森症？ 靜止型顫抖才是4大症狀之一民眾常誤以為手抖就是巴金森症，但其實巴金森症有肢體僵硬、動作緩慢、步態異常、顫抖這四大症狀。吳瑞美主任強調，巴金森症的顫抖屬於靜止型顫抖，最常出現在單側的手部，也就是在靜止狀態下，手指頭會不自主的顫抖。而一般老年人常見的手抖是在維持某些姿勢或是拿東西時，手才會抖得非常厲害，例如拿碗筷茶杯、握筆寫字等，這種顫抖的型態並不是巴金森症，而是一種稱為原發性或本態性的顫抖症，在看診時需要留意做鑑別診斷。
巴金森症需長期服藥 配合病程減少副作用、合併多項藥物是趨勢巴金森症是多巴胺神經細胞退化造成的慢性病，需長期服藥，因此在藥物使用上不僅要注意副作用，還要配合病人的狀況給予合適的藥物。吳瑞美主任指出，藥物要配合病人的年紀(年輕型或是老年型)、身體狀況及其他共病，例如是否有合併高血壓，腎功能不全等來做個別的調整。有些藥物可能會與巴金森症的治療藥物交互作用，這也是用藥時需要特別注意的。
吳瑞美主任也分享到，病人會需要調整藥物，通常是考慮到兩個層面，包括藥效及副作用。藥物治療的重點是增加多巴胺神經系統的活性，促進大腦運動控制迴路，早期的病人多數是可以改善70%以上的症狀。吳瑞美主任進一步說明，雖然用了藥物，但是多巴胺神經細胞仍然在持續退化，藥效便會逐漸減退。因此隨著病程進展，可能就會需要增加劑量或是使用多種藥物一起合併治療，這個是藥物治療必然的趨勢。常見的藥物副作用包含噁心ˋ胃酸逆流ˋ便祕、姿勢性低血壓、嗜睡等等。病人若有認知功能下降，則需注意幻覺ˋ妄想等精神方面的副作用。
巴友應了解藥物使用 配合運動復健、延緩疾病惡化因此，了解自己的用藥，對巴金森症病友來說是相當重要的，除了回診詢問醫師，也可利用台大製作的巴金森寶典APP查詢，了解藥物的治療效果、副作用，並觀察自己的症狀是否有獲得改善、有沒有副作用產生，在回診時與醫師討論才能找出最適合的藥物治療方式。
此外，運動復健也能延緩疾病惡化。吳瑞美主任提到，巴金森寶典APP裡，還有物理治療師製作的復健影音，病友可以跟著影片一起進行復健運動。
另外，在巴金森中心，每個禮拜二有語言治療師，禮拜三也有物理治療、職能治療師幫助病友改善動作障礙、恢復生活品質，這些都是免費的，還有電話諮詢專線，病友有任何問題，不用等到下次回診，都可以隨時詢問，其實醫院提供了許多管道，病友可以選擇不同的方式來改善藥物治療時遭遇到的問題。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56526
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