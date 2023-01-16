出國旅遊自動通關升級！內政部：一次申請終身適用

因應春節旅遊人潮，內政部今（16）日表示，為便利國人出國旅遊，自動查驗通關再升級，以往使用自動通關前，須先到人工櫃檯辦理註冊，才可使用。內政部指出，現在升級「註冊及通關」二合一，只要年滿12歲、身高140公分以上的國人，及持外僑居留證的外來人口，直接到閘道內錄存臉部影像或壓取指紋資料就可通關，簡化註冊程序，一次申請終身適用，讓國人出國旅遊及返台過年通關更友善便捷。
記者翁子竣／台北報導
內政部今發新聞稿表示，我國目前已與美國、韓國、澳洲、義大利及德國等5個國家簽署互惠使用自動通關，歡迎符合資格的國人前往這些國家多加利用，節省等候查驗的時間。 內政部提醒，旅客出國前仍須注意護照及目的國簽證效期；自今年元旦起，民國93年次（含以前）出生已屆役齡，尚未履行兵役義務者，最遲應於出境3日前至「役男短期出境線上申請作業系統」申請核准。
內政部指出，因應假期大量人潮，為提高通關效率，移民署已妥善規劃在春節假期動員桃園機場全體內外勤人力量能，加派保全人員及實習生志工等協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。另也加開行動不便旅客與自動通關隨行兒童專檯，及協助班機即將起飛旅客加速通關，以維持優質的通關服務。提醒已排定出國的民眾，請務必提早2個半小時到機場辦理登機手續，以免延誤行程。