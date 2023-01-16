春節出遊避人潮　北市府30天交管路段搶先看

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另外，「2023台灣燈會在台北」自2月1日至19日，於信義區、大安區、中正區、內湖區及萬華區相關道路實施交通管制；「2023樂活夜櫻季」自2月3日至28日，於內湖區內湖樂活公園實施交通管制；「2023陽明山花季」從2月11日至3月19日，於陽明花園及花卉試驗中心舉辦，實施交通管制。
而工程部分則包含，光復南路(大巨蛋)路型改善工程、常德街人行地下道連通工程、松山內湖區有民權大橋上部結構改建工程、重慶南路3段有中正橋改建工程、及經貿二路有新建工程立體連通空橋、中正區與萬華區，羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路及信義區，信義路6段、福德街及中坡南路全日有捷運工程施工，捷運萬大線施工封閉南海路、西藏路及萬大路部分車道，南昌路自寧波西街口至南海路口改為南往北單行道，北往南車輛請繞行牯嶺街及寧波西街；往來萬華及中永和地區的民眾，請多利用愛國西路、和平西路及鄰近橋梁等替代道路。
交通局表示，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、騎乘自行車或步行，一起支持綠色運輸；若需自行開車時，建議避開活動或施工地點及時段，或提前改道行駛，以免行程延誤；行經活動或施工地點時，請遵守標示並依照員警或義交指揮，小心駕駛，遇停車場滿場時，亦請勿占用道路排隊等候進場。