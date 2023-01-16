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春節出遊避人潮　北市府30天交管路段搶先看

▲台北市交通順暢小組今（16）日彙整未來4週，也就是至2月12日，預期影響交通之活動與工程施工案件。（示意圖／NOWnews資料照）
▲台北市交通順暢小組今（16）日彙整未來4週，也就是至2月12日，預期影響交通之活動與工程施工案件。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

春節連假長達10日，不少民眾都計畫跨縣市旅遊或返鄉、走春行程，台北市交通順暢小組今（16）日彙整未來4週，也就是至2月12日，預期影響交通之活動與工程施工案件，提醒用路人提早因應。

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在活動交管部分，「2023沅陵街商圈年貨大街活動暨元宵節特賣會」從1月10日至20日及1月29日至2月5日，於中正區沅陵街2號至46號段，實施交通管制；「2023過年講究不將就1月20日至2月12日，於萬華區廣州街、華西街、西昌街及梧州街周邊道路實施交通管制。

另外，「2023台灣燈會在台北」自2月1日至19日，於信義區、大安區、中正區、內湖區及萬華區相關道路實施交通管制；「2023樂活夜櫻季」自2月3日至28日，於內湖區內湖樂活公園實施交通管制；「2023陽明山花季」從2月11日至3月19日，於陽明花園及花卉試驗中心舉辦，實施交通管制。

而工程部分則包含，光復南路(大巨蛋)路型改善工程、常德街人行地下道連通工程、松山內湖區有民權大橋上部結構改建工程、重慶南路3段有中正橋改建工程、及經貿二路有新建工程立體連通空橋、中正區與萬華區，羅斯福路、南海路、南昌路、西藏路及萬大路及信義區，信義路6段、福德街及中坡南路全日有捷運工程施工，捷運萬大線施工封閉南海路、西藏路及萬大路部分車道，南昌路自寧波西街口至南海路口改為南往北單行道，北往南車輛請繞行牯嶺街及寧波西街；往來萬華及中永和地區的民眾，請多利用愛國西路、和平西路及鄰近橋梁等替代道路。

交通局表示，鼓勵民眾搭乘大眾運輸、騎乘自行車或步行，一起支持綠色運輸；若需自行開車時，建議避開活動或施工地點及時段，或提前改道行駛，以免行程延誤；行經活動或施工地點時，請遵守標示並依照員警或義交指揮，小心駕駛，遇停車場滿場時，亦請勿占用道路排隊等候進場。

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