中年男跟隨騷擾女騎士　噁言：要做愛做的事

高雄一名女騎士1月14日晚間將機車停在前鎮區一處公園講電話，突有一名不明男子在她身旁遊走，還伸手要觸碰女騎士，女騎士嚇的騎車離開，男子竟還一路騎車尾隨，堵住女騎士後還拉她的手說要「做愛做的事」，嚇壞女騎士，幸好最後仍順利離開現場，事後女騎士將這場遭遇貼上網，女騎士雖未報警，但警方仍聯繫到犯嫌盧姓男子到案說明。
記者鄭婷襄／高雄報導
高雄一名女騎士在網路上貼文，指她日前晚間遇到一名怪異男子，男子一開始裝忙玩鑰匙，接著還伸手抓她，女騎士嚇的騎車離開現場，沒想到男子持續尾隨，還堵住女騎士的退路讓她無法離開，女騎士下車大聲問男子要幹嘛，男子竟又抓住她的手，還說要「做愛做的事」，嚇的女騎士大罵要報警並打掉男子的手，男子就離開現場，女騎士一度騎車追上男子要他去警局，仍被男子逃離現場。
前鎮警方指出，有關前鎮區瑞福路與瑞泰街口，一名中年男子騷擾女騎士事件，目前當事人尚未報案，瑞隆派出所正聯繫當事人以確認案情，並調閱監視器以車追人鎖定犯嫌，目前已通知該名盧姓男子到案說明。
警方表示，該名盧姓男子的行為已涉犯刑法強制罪及性騷擾防治法，強制罪部分，可處三年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金；性騷擾部分，俟調查結果函請社會局裁處，另呼籲被害人儘速向瑞隆派出所報案以釐清案情。
※【NOWnews 今日新聞
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