常運動卻身體不好查不到原因？　說不定是睡眠間的「呼吸中止」惹禍

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多數獨眠者不會發現 自己有呼吸中止症狀明明已經睡了好覺，早上起來卻總是覺得懶洋洋。前一天的疲勞未消，要去運動也很累人。如果這情況會每天反覆發生，那麼就要懷疑有「睡眠呼吸中止症候群」的可能。這種「疾病」多發生在過中年的男性身上，症狀為睡眠期間反覆中止呼吸並醒來。
「睡眠呼吸中止症分為阻塞型與中樞型兩種，多數病例發生原因皆為前者，後者較少見。原因大致分為兩類，首先是肥胖。人體越胖，呼吸道就會越狹窄，造成空氣難以通過。其次是骨骼結構問題。由於日本人、亞洲人種的臉部曲線，較歐美人種扁平，呼吸道原本就比較狹窄，導致容易發生此症候群。下顎過小或往內縮的人，更容易罹患此症。」（碓冰章醫師）
「呼吸道阻塞的程度，只要達到十秒以上沒有氣流通過，就是呼吸中止，氣流量低於百分之五十，則稱為低呼吸（Hypopnea）。由於呼吸道管壁在呼吸的同時，也會隨之震動，因而造成響亮的鼾聲。其中，也有病例的呼吸中止、低呼吸次數一小時內多達五十至一百次。由於病患會驚醒並重新開始呼吸，因此在不知不覺間反覆醒來，導致無法熟睡。」
呼吸中止不自覺，而本人卻覺得已獲得充足睡眠，就是這個疾病的恐怖之處。「自己一個人睡」的人很難發現，更需要特別注意。
使用正壓呼吸器 讓空氣暢通無阻！在專科診斷該症候群的第一線，對於改變現狀，最有效果的治療方法就是使用「正壓呼吸輔助器（CPAP）」。使用方法為就寢時戴上面罩，藉由機器推送的氣流推開擴張呼吸道，可有效達到熟睡效果。機器本體重約一公斤，另附管線與面罩。
「部分病患在剛開始，會因為感覺奇怪而摘掉。氣流壓力過低無效，過高則易導致不適。而每個人適合的氣壓都不一樣，因此也需要調查適合的氣壓。也有患者僅嘗試一晚便欣喜表示『好久沒有睡得這麼好了』，生活再也不能沒有正壓呼吸器。雖然出差旅行還要帶著走的確麻煩，但其實非常建議每天持續使用喔。」
有呼吸中止困擾的民眾，若有出遊的行程，建議帶著正壓呼吸輔助器。如此既不會因為鼾聲對室友造成困擾，翌日清早更能有個神清氣爽的開端。
【解說】
睡眠綜合診所 代代木第二院長
碓冰章
醫學博士。專攻精神醫學、睡眠學。經山梨大學醫學部附屬醫院， 現職文京學院大學。隸屬日本精神神經學會、日本睡眠學會等學會。
本文出自ALBA阿路巴高爾夫雜誌2017年5月號 第29期
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56475
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