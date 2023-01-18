10天年假怎麼過？18-54歲都愛窩在家做「這件事」

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首先，如果是有小朋友的家庭，Disney+有超越其他串流影音平台的「迪士尼」、「皮克斯」系列作品，如不久前上線的《動物方城市+》共有6個短篇全新故事，包含茱蒂、B老大女兒-北極鼩鼱露露、愛吃甜食的獵豹洪金豹以及讓人笑翻的微笑樹獺等經典角色，都會在影集亮相；另外，大人小孩都喜歡的漫威「蜘蛛人」也有全齡皆宜的《蜘蛛人與他的神奇朋友們》動畫，內容講述活潑可愛又聰明的兩個男孩彼得和邁爾斯以及女孩小關,平常就是三個天天玩在一起的好朋友，只要他們的社區有危險，或是超級壞蛋們又出來作亂，他們就會化身為具有神奇超能力的超級英雄，究竟小小彼得、邁爾斯以及小關，如何善用他們的勇氣與智慧，團結合作，化解危機。
另外，最新上線的迪士尼 2022 全新冒險動畫《奇異冒險》，電影講述一個探險家家族，爺爺耶格是個視冒險如命的探險家，卻在兒子薩奇年幼時失蹤；兒子薩奇骨子裡絲毫沒有探險家熱血的基因，只願當個穩定的農夫過一生；孫子伊森則愛做冒險的白日夢。 某天總統無預警拜訪薩奇，希望他能帶領團隊前往一個未知地帶探索並且拯救世界，祖孫三代一同在一個充滿奇妙、敵意的世界展開了未知的冒險。究竟這些年父親都發生了什麼？親子間如何互相尊重每個人不同的個性和興趣，過年期間趕緊追起來，一起來趟刺激精彩的未知奇幻旅程！
想要來點大人專屬的，Disney+更有2023年最新獨家獻映的《台灣犯罪故事》可說是今年影集的話題大作之一，分別推出《出軌》、《生死困局》、《惡有引力》、《黑潮之下》共4篇獨立故事，集結華麗卡司陣容，甚至攜手曾製作好萊塢巨作的製片商《Imagine Entertainment》合作，將台劇再度推上新里程碑，過年期間就可以一次追完！
2022掀起「圖鑑」現象的《台北女子圖鑑》，女主角「林怡姍」北上發展的心路歷程，每一集總有幾句發人省思的對白，總有釐清了一些自己的想要與不想要，以及在生活之間，現實與欲望的交疊，最引起討論的就是與眾大男神，包括鳳小岳、張孝全、林柏宏、范少勳等糾葛尬戲，絕對是熱愛華語片的你，必看的代表作品。
除此之外，時下討論度熱夯的日本動漫《間諜家家酒》、漫威影集《律師女浩克》、《月光騎士》、驚悚懸疑韓劇《異感追擊：連瞳》、鬥智鬥勇的續集《機密同盟2》、榮登2022年南韓喜劇電影票房冠軍的《樂透大作戰》 也都在Disney+看得到！而說到近期韓國大作，就不能不提到2022拿下《MBC演技大賞》最終大賞的《黑話律師》，以及獲得許多《2022 SBS演技大賞》獎項，改編自熱門同名漫畫的《千元律師》，未開播就掀起超高討論度，播出後收視更節節高升。最後，還有迎來第1季精采大結局的《災後調查日誌》，同樣也拿下《2022 SBS演技大賞》都是熱騰騰的年度必看大作!如今影音串流平台崛起，過年系列精彩電影、影集、節目等更是私毫不遜色第四台新春特別節目。還再思考春節要幹嘛嗎？趕緊加入Disney+大家庭，包山包海的強檔內容，替你打造10天春節連假歡樂不間斷！
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