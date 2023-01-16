新北警局長交接　侯友宜：一棒再一棒、讓治安越來越好

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜進一步指出，所以犯罪偵防要結合市府各單位，大家齊心齊力，讓犯罪預防能夠下降，當案子發生時，要第一時間展現正義勇敢及先鋒的態度，用科技、 法治，迅速逮捕嫌犯；對局長深具信心，帶同八千同仁人心，凝聚並肩作戰的力，同心齊力，用團隊紀律跟榮譽，創造警察的尊嚴，捍衛治安的決心，守護新北治安的安全。
廖訓誠表示，新北市警察局是市府團隊的一員，未來會全力配合市府團隊與各局處密切合作，把治安工作做好，讓新北市民能夠安居樂業，警政署在當前治安的環境之下，擬定了很多的重點工作，不管是打詐肅毒、肅槍，以及掃黑各方面的重點工作，除了落實執行相關策略外，也會在3個方面持續精進。
廖訓誠進一步說明在風紀問題、教育訓練及推動科技執法或科技偵查的3個精進方向；指出風紀是警察的命脈，不容許有踩紅線的狀況、也會再要求落實教育訓練工作，無論是在執法還是執行上的專業，展現警察的專業工作、最後在推動警政科技部分，會召集同仁努力做精進，希望新北市警察局的工作能夠越來越好，也希望同仁在執行方面展現出專業，也保障他們執行上面的安全。
另外對於88會館之亂，士林分局長吳政鴻被記過懲處。曾經當過自己職務底下秘書的侯友宜則在受訪時回應，自己在警界很久，跟警界的同仁都很熟，強調警界有警界的制度，都給予尊重。