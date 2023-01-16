台中男闖紅燈撞車釀2死1傷！數度肇逃、酒駕黑歷史曝光

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沒想到一次教訓不夠，劉男在2021年9月5日許，又因酒駕被逮，這次換成酒後駕車，但在台中某路段前，因左前車胎破裂為警攔查，警方發現劉男身上充斥酒味，對其施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.87毫克；此案經法官審查，認為劉男因酒後駕車的公共危險案件，多次遭判刑確定，仍再次酒駕犯案，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。
據了解，劉男去年10月服刑期滿，昨日遇警方盤查，疑似是心虛，一路逆向跑給警方追，不料最後在擺脫警方追捕後約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，2輛機車被撞上，65歲葉姓騎士當場傷重不治，另台雙載的連姓姊妹受傷，姊姊左腳骨折，妹妹送醫搶救後仍宣告不治。
事故發生後，劉男再次肇事逃逸，警方因此成立專案小組，迅速於3小時後在劉男友人位於烏日的住處緝獲到案，友人並不知發生何事，警方先帶劉男就醫後再對其酒測，初步確認為無酒駕情事，而他疑似是因駕照被吊扣為無照才害怕攔查，另其他涉刑事責任部分，將依規定查處並依法從嚴究辦。（編輯：林莞茜）
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