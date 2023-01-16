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台中男闖紅燈撞車釀2死1傷！數度肇逃、酒駕黑歷史曝光

▲台中男逆向闖紅燈撞2機車，釀成2死1傷悲劇。（圖／翻攝畫面）
▲台中男逆向闖紅燈撞2機車，釀成2死1傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

編輯中心／綜合報導

47歲劉姓男子，為躲避遭警方攔查，15日晚間7時許一路逆向狂飆、闖紅燈，在東區振興路、東光園路口撞上2輛機車，造成3位騎士2死1重傷，事發後他卻棄車逃逸，藏匿在烏日友人家，3小時後才遭警方緝捕帶回，惡劣行徑引起社會共憤，而他的事蹟也不僅於此，過去就曾有過酒駕、肇逃等前科，甚至去（2022）年10月才剛出獄，短短不到3個月又肇事釀成2死悲劇。

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根據判決書，劉男在2016年10月，喝完2瓶啤酒後騎機車外出，在行經台中市烏日區溪南路1段時，違規迴轉，與盧姓女子機車發生碰撞，盧女連人帶車倒地，然而劉男當場逃離，未停留現場協助救護，事後警方循線逮人，通知他到警局說明，經酒測測得酒精濃度每公升高達0.67毫克移送；法官經審查後，依酒駕罪，處其有期徒刑4月，可易科罰金；又依駕駛動力交通工具肇事，致人受傷而逃逸，處有期徒刑1年2月。

沒想到一次教訓不夠，劉男在2021年9月5日許，又因酒駕被逮，這次換成酒後駕車，但在台中某路段前，因左前車胎破裂為警攔查，警方發現劉男身上充斥酒味，對其施以吐氣酒精濃度測試，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升0.87毫克；此案經法官審查，認為劉男因酒後駕車的公共危險案件，多次遭判刑確定，仍再次酒駕犯案，因此依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金。

▲警方於深夜11時許逮捕肇事駕駛，詳細事發原因還有待進一步釐清。（圖／翻攝記者爆料網）
▲台中一名劉姓男子，15日逆向闖紅燈撞上2機車後逃逸，案發後3小時遭警方逮補。（圖／翻攝記者爆料網）
據了解，劉男去年10月服刑期滿，昨日遇警方盤查，疑似是心虛，一路逆向跑給警方追，不料最後在擺脫警方追捕後約700多公尺遠的振興路、東光園路發生車禍，2輛機車被撞上，65歲葉姓騎士當場傷重不治，另台雙載的連姓姊妹受傷，姊姊左腳骨折，妹妹送醫搶救後仍宣告不治。

事故發生後，劉男再次肇事逃逸，警方因此成立專案小組，迅速於3小時後在劉男友人位於烏日的住處緝獲到案，友人並不知發生何事，警方先帶劉男就醫後再對其酒測，初步確認為無酒駕情事，而他疑似是因駕照被吊扣為無照才害怕攔查，另其他涉刑事責任部分，將依規定查處並依法從嚴究辦。（編輯：林莞茜）

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