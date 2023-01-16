失智症家庭多留意　平安團圓喜迎新年

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失智適應期 請多份體諒台灣失智症協會徐文俊理事長表示，失智者因認知功能障礙以致對環境改變的調適比一般人弱，過年期間可能面對陌生或是不常見的親友來訪、外出春遊環境及人潮、天氣轉變等與平時不同的狀況，因此，過年期間產生令家屬困擾的行為反應是可以預期的。
家屬及親人要常常相互提醒，體諒失智者是受到失智症困擾，包容脫序行為，盡量不要糾正或爭辯，多多順著失智者、了解他們的需求、鼓勵讚美他，以活動或美食轉移注意力，才能化險為夷。
具意義陪伴互動 失智調適與紓壓陳筠靜副秘書長表示，春節期間家屬與失智者在家共處時間較長，發生衝突機會相對比較大。尤其許多失智者平時規律參加社區活動，以致過年時失智者也吵著要上課，造成家屬極大困擾，因此可請家屬們與失智者一同散步、打麻將、唱卡拉OK、下棋、寫春聯、包紅包、準備年菜等。另外，孫輩是引導失智長輩的得力助手，家人可多安排祖孫同樂活動，陪長輩看運動教學影片一起做運動等。失智者過年回到老家或見到熟悉的親人可能會很開心，但也可能不認得親人。這時親友可主動向失智者自我介紹，避免用猜猜我是誰的方式來「考」失智者。主要照顧者可事先和親人溝通，幫助親人了解失智者狀態。隨時留意失智者的情緒反應，當失智者出現不安情緒時，減少人及環境刺激，安排安靜及舒適空間，讓熟悉的照顧者來安撫其情緒，讓失智者做喜歡的活動以轉移注意力。
保暖小心防寒 藥物事先備妥陳筠靜副秘書長表示年節期間是失智者走失的高峰，且在寒冬中走失，意外風險更高。因此建議注意長輩外出衣著，或將外套掛在玄關並適時提醒。帶失智長輩外出時，安排兩位以上家人陪同長者，相互支援以降低走失風險。
春節期間回診、藥物等事宜建議提前準備，有慢性病連續處方箋的民眾，中央健康保險署已經公告今年可提早10天領藥。過年期間也可透過觀察長輩自行用藥狀況或是協助分藥與紀錄等，更了解家人狀況及有助於穩定服藥。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56469
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