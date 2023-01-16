買「火山布雷系統」台灣變地雷島？立委：政府應解釋說明

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美國拜登政府在去（2022）年底宣布第8批對台軍售案，售台「火山陸上機動布雷系統」（Volcano Anti-Tank systems），總額1億8,000萬美元。民眾黨立法委員張其祿表示，布雷系統符合我國國土防禦戰略需求，政府應負起責任向國人說明解釋。張其祿表示，台灣採購的地雷布雷系統全面考量是什麼？似乎從來沒有跟民眾謹慎溝通，尤其地雷屬於「非特定人員及載具」殺傷武器，在國際上早被視為高度不道德武器。過去金門在二戰之後曾經部署大量地雷，過去數十年來造成的影響大多不是禦敵有成，而是大量無辜當地軍民的死傷；在90年代之後，政府還要編列大筆的預算委託外商排除地雷，甚至2005年排雷時還發生爆炸死傷事件。張其祿進一步表示，時至2020年，大小金門兩島還發現道地雷殘體，對金門轉型為觀光區的發展繼續成為絆腳石及隱憂。這些花了幾十年無法根絕的地雷後患，如今還讓部分雷傷受害國人心有餘悸。兩岸情勢緊張，國防建置到為後代埋下巨大風險，真是國防所需？這絕對不是大家所樂見的。張其祿指出，當前的國防採購的問題，除了政府主動向美國買什麼讓民眾很有疑惑外，面對美國願意釋出賣給我國的軍購內容，政府也不應完全不謹慎考量就照單全收，應該配合我國的整體戰略構想、國國防人力編制訓練規劃及全民國防整備後才有採購，讓國防預算能用在刀口上。但現在國民常常看到的仍是，美方發布願意售我何種武器，接著才看到國防部感謝美方後，進一步才說明安排國防規劃，明顯將我國國防建置主動性拉低，也讓國民難對我國國防有信心。張其祿總結指出，火山布雷系統是屬於美蘇冷戰時代產物，在多國簽署《渥太華公約》後，系統還曾被封存20年，2017美軍才重啟這套系統；因此，是否這套布雷系統符合我國國土防禦戰略需求的優先性？有必要讓國人承受家園變成戰場、日後清運之風險，蔡政府都要負起責任向國人說明解釋。