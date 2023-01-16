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兔年新春迎好運　嚐美食還能試手氣

▲初一到初五指定時段至亞尼克指定門市可遇財神說好話，說出兔年吉祥話即可抽財運神籤。（圖／亞尼克提供）
▲初一到初五指定時段至亞尼克指定門市可遇財神說好話，說出兔年吉祥話即可抽財運神籤。（圖／亞尼克提供）

記者陳美嘉／高雄報導

農曆春節即將到來，品牌業者祭出多樣應景活動邀消費者一起試手氣。連鎖加盟早午餐品牌「晨間廚房」推出「新春迎好運，吃早餐抽iPhone14」活動。生乳捲名店「亞尼克」推出「必中刮刮樂」有機會刮中金元寶等大獎；另外，初一到初五到亞尼克指定門市走春，還有機會遇到財神爺拍照拿好禮。

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▲連鎖加盟早午餐品牌「晨間廚房」推出「新春迎好運，吃早餐抽iPhone14」活動。（圖／晨間廚房提供）
▲連鎖加盟早午餐品牌「晨間廚房」推出「新春迎好運，吃早餐抽iPhone14」活動。（圖／晨間廚房提供）
吃早餐把大獎帶回家！晨間廚房全台門市1/16至2/28推出新春抽獎活動，限來店消費滿200元，就能夠獲得限量序號抽獎券一張，掃描QR code進入指定網站登錄序號，就有機會將iPhone14、iPad 9代、airpods 2代等活動好禮帶回家。

初一到初五走春與「亞尼克」一起迎財神、沾喜氣，1/22至1/26間每日 14:30、16:00指定時段至指定門市可遇財神說好話，說出兔年吉祥話即可抽財運神籤，有超值優惠折價券可於門市直接使用，共撒出上萬購物禮金回饋顧客；此外，和亞尼克門市財神爺拍照並上傳至亞尼克指定FB貼文，完成指定動作即有機會抽到「豪華套餐」。亞尼克「必中刮刮樂」活動，2/12前購買生乳捲即隨盒附贈年節刮刮樂乙張 ，每刮必中、通通有獎，還有機會刮中黃金9999純度金元寶、名牌水晶兔等大獎。

▲「亞尼克」年節將生乳捲包裝改為兔年設計 ，以紅色為基底，應景又討喜。（圖／亞尼克提供）
▲「亞尼克」年節將生乳捲包裝改為兔年設計 ，以紅色為基底，應景又討喜。（圖／亞尼克提供）
年節吃蛋糕，象徵「步步高升」，生乳捲名店「亞尼克」搶攻年節送禮市場 ，推出多款禮品選擇，其中主打期間限定「草莓布丁生乳捲」、「布列塔尼奶油酥餅禮盒」等新品迎新春。年節更將生乳捲包裝改為兔年設計 ，以紅色為基底，應景又討喜。

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