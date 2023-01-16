泰國擬修憲取消總理任期限制 為帕拉育繼續掌權量身訂作
泰國將在2023年上半年舉行國會大選，隨著選舉即將到來，現任總理帕拉育（Prayut Chan-ocha）因民意支持度下滑，尋求連任之路困難重重，即使順利連任，礙於憲法總理任期只限8年，也只能做到2025年。泰國國會上議院部分議員計劃提出修憲案，取消總理任期8年的限制，此舉遭反對派議員痛批，是為帕拉育繼續掌權量身訂作，根本是在玩弄憲法。
國際中心謝佩蓁／綜合報導
泰國上議院政治發展和公眾參與委員會主席社里坦言，已經下令泰國智庫普拉惹迪伯國王機構研究修改憲法第158條的可行性。泰國憲法第158條規定，總理任期限制為8年，無論兩屆各四年任期是否連續。
泰國憲法法院去年9月底裁定，2014年軍事政變後掌權的帕拉育，第一任總理任期從2017年4月6日現行憲法上路後才開始計算，也就是說，如果帕拉育在今年大選中順利連任，最多只能擔任總理至2025年。修憲的消息傳出後，泰國主要反對黨為泰黨大力抨擊，認為修憲提案的目的是為了讓帕拉育能夠無限期掌權，這麼做將會讓執政黨距離民意更遠。
泰國上議院強調，目前這項提案僅是部份議員的看法，不能代表整個上議院，而且尚未進入討論階段，即使提出，也要經過至少三分之一的參議員及至少兩成的反對黨議員支持，想要通過並不容易。
根據泰國2017年頒佈的憲法規定，總理由上議院與下議院一起投票選出，上議院250名議員全部都是軍方委任，使得軍方對總理人選有著很大的決定權。