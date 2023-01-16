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過年染疫看這！春節連假防疫不打烊　仍可領口服藥、看診

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明春節防疫專區安排。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞，說明春節防疫專區安排。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心於今(16)日表示，為確保COVID-19確診民眾於農曆春節連假期間可獲得適當醫療照護，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥物合約機構於112年1月20日至1月29日農曆春節連假期間提供服務情形，各地方政府提供服務情形連結網址，已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網>COVID-19春節防疫專區> COVID-19口服抗病毒藥物春節服務合約醫療機構，方便民眾上網查閱。

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指揮中心表示，有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可連結欲就醫之縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或前往就醫，並有合約藥局及院所提供COVID-19口服抗病毒藥物調劑服務。有需求民眾於看診或領藥前，請務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

▲春節防疫專區可於疾管署官網查看。（圖／指揮中心）
▲春節防疫專區可於疾管署官網、健保快易通查看。（圖／指揮中心）
為確保民眾於春節期間就醫無障礙，指揮中心鼓勵醫事服務機構於春節期間持續提供有就醫需求的COVID-19確診個案相關醫療照護服務，於春節期間提供醫事服務機構COVID-19相關門急診診察費、藥事服務費、居家送藥費用加成給付。為使民眾便於掌握COVID-19醫療照護服務資訊，確保一般民眾就醫服務不中斷，民眾可透過健保署網站及「全民健保行動快易通｜健康存摺」App查詢春節院所開診情形。

指揮中心提醒民眾，COVID-19確診者或使用家用抗原快篩陽性者，建議優先透過遠距/視訊診療由醫師評估及診療；有實地就醫需求之確診者於進入醫療院所請全程配戴口罩，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，遵循院所規劃之就醫動線與流程，到院就診前主動告知，且避免於院內非就醫必要區域活動，以保護自身健康及他人安全。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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