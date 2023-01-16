林志穎車禍半年出國了！陳若儀曬全家天倫照：最美的風景
48歲男星林志穎，自去年7月不幸發生車禍，一度震驚娛樂界，所幸經過長達半年的復健與休養後，身體逐漸恢復狀態，妻子陳若儀也多次在社群平台上分享老公近況，讓大家放心。今（16）日陳若儀就曬出全家人到海邊遊玩的天倫照，並感謝老公帶他們出國旅遊，大讚「最美的風景！」
娛樂中心/綜合報導
距離林志穎車禍至今長達半年，而在休養期間，也意外獲得更多陪伴家人的機會，盡情享受1家5口的天倫之樂。近日，趁著疫情解封，林志穎更帶著全家人出國旅遊，日前陳若儀就在IG上分享全身都是CHANEL，坐在商務艙的自拍照，透露睽違3年出國的好心情。
今日，陳若儀再度分享全家人在海邊遊玩的照片，只見3位孩子與林志穎面對大海舉高雙手，畫面相當唯美與溫馨，讓陳若儀有感而發地寫下，「最美的風景，謝謝老公帶我們出來玩！」另外，也貼出和兒子Kimi的雙腳踩在沙灘上的照片「Kimi and me！」，看來心情相當美好。
網友們也紛紛留言祝福，「哇！好棒啊！小志能帶你們出來玩耍，表示他恢復的狀況很好，美好的家庭旅遊」、「復原的一定很好！恭喜更順利」、「好棒！甜蜜幸福時光」、「四個長一模一樣的背影的人」。（編輯：詹鎰睿）