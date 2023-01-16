Omicron亞型變異株+221例！羅一鈞：這2主流病毒株仍盛行

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指揮中心表示，針對國內境外移入之152例個案，為120例男性、32例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月24日至今年1月8日。其中檢出82例BA.5個案分別自中國(73例)，日本(4例)，香港(2例)，泰國、韓國及越南(各1例)移入；48例BF.7個案分別自中國(47例)，日本(1例)移入；9例BA2.75個案分別自日本(4例)，越南(3例)，泰國及韓國(各1例)移入；8例BQ.1個案分別自中國及日本(各2例)，美國、泰國、韓國及土耳其(各1例)移入；4例XBB個案分別自美國(2例)，泰國及印尼(各1例)移入；1例BA.2自韓國移入。
指揮中心說明，世界衛生組織(WHO)於今年1月11日資料指出，目前BA.5及其衍生變異株仍為全球主流株，其中BQ.1及其子代變異株占比升至53.4%，另BA.2.75及XBB及其子代變異株占比分別約8.1%及4.6%(含XBB.1.5)；其中近期XBB.1.5變異株已至少於38國檢出，多來自美國，其次為英國、丹麥。BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳傳播優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加；另WHO表示XBB.1.5變異株傳播能力增加，初步評估可能使全球感染數上升，惟仍具高度不確定性，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險。請民眾儘速完成疫苗接種，並落實勤洗手、戴口罩等個人防疫措施，以獲得保護力。指揮中心將持續境外及本土個案變異株型別檢驗及定序比例，並著重於COVID-19兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本基因定序作業。（編輯：林莞茜）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。