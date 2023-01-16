幼童遭獨留反鎖暴增4.1倍　靖娟籲家長謹記「一不三要」

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除了食品安全外，照顧疏忽造成最多兒少死傷（69人），也是案件數最多（64件）和死亡人數（13人）最多的類別；其中，車內和屋內反鎖的人數，占42%（29人受傷），相較去年的7人暴增4.1倍。
靖娟基金會執行長林月琴指出，家長千萬不可小看車內反鎖的危險性，據美國國家安全委員會統計，美國每年平均有38個15歲以下兒童死於車內反鎖，長時間處於密閉的車內可能使幼兒中暑或缺氧窒息，去年9月日本就曾發生3歲女童被獨自困在娃娃車內5小時，最後喝光水，慘遭活活熱死的悲劇；美國兒科學會的研究也指出，即使是在戶外攝氏22度的天氣，車內溫度也可以在1小時就達到攝氏47度，特別是兒童對溫度的調節能力較差，將幼童獨留在車內將大大增加其中暑機率，導致憾事發生。
林月琴表示，屋內反鎖的風險也同樣不可輕忽，好奇心旺盛的孩子被獨自關在密閉空間，可能會觸碰家中的危險物品，導致壓、砸、夾、刺、撞傷，甚至觸碰電器或插座，而導致燒傷或觸電；近8成的墜樓事故皆和幼童獨處有關，若孩子遭反鎖在家，家長又無法及時開門，孩子可能會急著尋找成人而攀爬門窗，進而發生墜樓事故的憾事。
靖娟基金會呼籲家長應避免將孩子獨留，更不要認為年紀大的孩子可以幫忙照顧小小孩就獨自出門，才能避免危險發生；同時，家長也應積極教育孩子面對反鎖時，應保持冷靜和大人對話，並記得大聲呼叫引起大人注意。
靖娟基金會提醒家長謹記預防反鎖的「一不三要」，包括「不獨留」，絕對不將孩子獨留；「要鑰匙」，要隨身攜帶鑰匙或準備備用鑰匙，並掛在門口附近110公分以上之高處；「要防護」，屋內善用門擋、門鎖防護蓋／套，並加裝防墜設施；「要查看」，上車將貴重物品（包包、手機等）放在後座，增加下車前查看後座的機率。